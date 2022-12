Vyzerá, že 76 hlasov za pád vlády by sa našlo, zhodli sa Šeliga a Pčolinský

Situácia aktuálne vyzerá tak, že v Národnej rade (NR) SR by sa našlo 76 hlasov za pád vlády Eduarda Hegera (OĽANO). Skonštatovali to podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga a šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský.

„Momentálne to vyzerá tak, že vláda padne a bude to stáť na hlase Tomáša Valáška (nezaradený) a Martina Borguľu (Sme rodina),“ skonštatoval Šeliga. Nevie o tom, že by malo dôjsť k odvolaniu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), aby Borguľa podporil vládu. Dodal, že termín hlasovania o osude kabinetu sa zrejme posúvať nebude. „Koalícia bola pripravená to posunúť, ale SaS to tvrdo odmietla. Ani sa nechcú baviť, chcú proste povaliť vládu,“ podotkol.

Skonštatoval, že diskusia aktuálne nie je o tejto koalícii, ale o tom, čo by nasledovalo po páde vlády. Úvahy SaS o úradníckej vláde či novom kabinete sa podľa slov Šeligu rozplynuli. „To znamená, že budú predčasné voľby, pravdepodobne“ dodal. Podčiarkol, že poslanci pripravení hlasovať za pád vlády sa musia rozhodnúť, či im stojí za to zopakovať scenár Radičovej vlády.

Na koaličnej rade budú podľa slov Šeligu hovoriť o možnosti, že by vládni poslanci neboli na hlasovaní. „Nech celé Slovensko vidí, kto povalil vládu,“ ozrejmil a dodal, že aj poslanci pripravení hlasovať za pád vlády by videli, s kým sa to chystajú urobiť.

V takomto postupe nevidí problém ani Pčolinský. „Kto chce hlasovať za pád vlády, nech je v pléne, kto nechce, tak tam nebude,“ uviedol. Čo sa týka postupu Borguľu, podľa slov Pčolinského je pomerne samostatný a pokiaľ vie, jeho postoj platí. Poslanec totiž avizoval, že pre neúspešné odvolávanie Mikulca podporí pád vlády. Na margo možného termínu predčasných volieb Pčolinský poznamenal, že o ňom aktuálne nie je s kým hovoriť.

Čo sa týka možnosti aklamatívneho hlasovania o páde vlády, Šeliga ani Pčolinský nie sú za. Šeliga poukázal na to, že bežné hlasovania sú verejné a každý si to vie pozrieť. Pčolinský pripomenul časový rozmer aj riziko, že poslanci nepovedia zákonom vyžadovanú „formulku“ a hlasovanie by bolo neplatné.

Na program riadnej schôdze je stále aj návrh Sme rodina na zmenu Ústavy SR v súvislosti s možnosťou predčasných volieb. Pčolinský nepovedal, či sa o ňom bude hlasovať alebo bude Sme rodina rešpektovať veto OĽANO. Potvrdil, že ak by sa mali konať predčasné voľby v prípade pádu vlády, bude potrebné návrh prijať. Aj preto je podľa jeho slov stále v programe.

Ani Šeliga, ani Pčolinský si nemyslia, že by sa v utorok hlasovalo aj o štátnom rozpočte. Podľa slov Pčolinského je to však otázka na ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Uvidí sa však aj podľa toho, ako dopadne hlasovanie o osude vlády.