Poľské vrtuľníky lietajú príliš nízko, Správa TANAP-u podáva trestné oznámenie

Poľské vyhliadkové vrtuľníky opäť, či skôr naďalej, brázdia tatranské nebo príliš nízko. Toto je, žiaľ, len ďalšie zo série podobných usvedčujúcich videí a fotografií. O vzdušné sily TANAP-u nemáme záujem, preto Správa TANAP-u podáva trestné oznámenie. Zďaleka nie je prvé. Vieme o koho ide, máme dôkazy, no prevádzkovateľ sa naďalej finančne „nabaľuje“ a Belianske Tatry trpia. O čo vlastne ide? Vzdušný priestor nad územím Tatranského národného parku je definovaný ako priestor s faunou citlivou na hluk z letovej prevádzky. Pre tieto vzácne územia je stanovená dvojnásobná minimálna výška letu ako pre iné oblasti. Konkrétne u nás, v TANAP-e, tak ide o výšku 300 metrov nad najvyššou prekážkou stojacou v okruhu 600 metrov v okolí lietadla. To znamená, že pilot pri stanovovaní svojej letovej výšky neberie ohľad len na terén „pod sebou“ ale aj vo svojom širšom okolí. Túto minimálnu výšku nesmie pilot bez špeciálneho povolenia „podklesať“. Poľský prevádzkovateľ žiadne povolenie nemá. Účelom pravidla je ochrana prírody. Samozrejme, dodržiavanie minimálnej výšky by podstatne znížilo zážitok a efekt vyhliadkového biznisu. Napriek tomu, že dôkazov o podklesávaní máme dostatok, veci sa nehýbu napriek tomu, že príslušné orgány tŕň v päte TANAP-u riešia už päť rokov. Výsledok: nula udelených sankcií. Bojujeme však ďalej a opäť podávame trestné oznámenie.