Pod štyrmi deťmi sa prelomil ľad, po vytiahnutí z vody im nebili srdcia

Nepriaznivé počasia najviac ovplyvnilo cestnú premávku na juhovýchode Anglicka. Vodiči na najfrekventovanejšej diaľnici M25 uviazli aj na niekoľko hodín, pričom na jednom úseku bola uzatvorená v oboch smeroch. Vodiči sa však dlho zdržali aj na viacerých iných miestnych cestách, uviedla národná diaľničná spoločnosť.

Zimné počasie ovplyvnilo aj železničnú dopravu, pričom bolo uzatvorených niekoľko železničných tratí. Britská železničná spoločnosť Southeastern preto vyzvala pasažierov „aby necestovali“. Narušenie vlakovej premávky hlásili aj ďalšie britské železničné spoločnosti.

V nedeľu večer do nemocnice v kritickom stave previezli štyri deti, pod ktorými sa prelomil ľad na jazere v mestečku Solihull neďaleko Birminghamu v grófstve West Midlands. Keď ich záchranári vytiahli z vody, už im nebilo srdce, informovala televízia BBC.

BREAKING: I’m at the scene of a major incident where a huge emergency services response has arrived at Babbs Mill in Solihull - updates as soon as we have them @birmingham_live @my_solihull pic.twitter.com/V4rxVwoagh

„Vieme, že v rámci predpovede počasia sa v nasledujúcich dňoch očakáva treskúca zima. Prosíme dospelých aj deti, aby sa držali ďalej od otvorených vodných plôch a za žiadnych okolností nevstupovali na ľad,“ uviedol veliteľ hasičskej záchrannej služby v grófstve West Midlands Richard Stanton. Ľudia podľa neho nemajú vstupovať na zamrznuté plochy ani ak si myslia, že ľad je dostatočne silný a považujú to za bezpečné.

Early start to report on terrible news from #Kingshurst #Solihull - 4 children taken to hospital in cardiac arrest after being pulled from frozen water at #BabbsMillLake



The bright light is where we understand work continues but sadly recovery not rescue if 2 more were here pic.twitter.com/RTqoMZ2bBm