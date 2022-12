​FOTO: Po nezvestnej Veronike pátrajú desiatky profesionálov, zapojili aj hasičov z Česka

Trenčianska krajská polícia vyhlásila pátranie po 32-ročnej Veronike Královej z obce Horná Súča (okres Trenčín). Ako informujú policajti na Facebooku, jej auto značky Suzuki sa našlo za hranicami Českej republiky v blízkosti hraničného priechodu Drietoma – Starý Hrozenkov.

Do pátracej akcie sa zapojili aj českí hasiči a záchranári. Hasičský záchranný zbor Českej republiky na webovej stránke informuje, že do pátracej akcie v nedeľu 11. decembra nasadili vyše 60 profesionálov a dobrovoľníkov zo Zlínskeho kraja. „Povolané boli aj jednotky so štvorkolkami, terénnymi automobilmi a člnom. Po žene pátrajú aj špeciálne vycvičené psy,“ uvádzajú hasiči.

Hasiči s českou políciou prehľadávajú katastrálne územie obce Starý Hrozenkov, hoci situáciu im komplikuje husté sneženie a náročný terén.

Veronika je asi 165 centimetrov vysoká, vyšportovanej štíhlej postavy. Má dlhé blond vlasy a modré oči. Na sebe mala oblečené modré otepľovacie nohavice, tmavú bundu a fialovú čiapku.

Foto: facebook.com/KRPZTN

„V prípade, že ste Veroniku videli, oznámte nám to na ktoromkoľvek útvare PZ, na známom telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správny na našej facebookovej stránke,“ žiada polícia.