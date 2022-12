Do výmeny väzňov medzi USA a Ruskom sa angažoval Putin osobne, pre toto nechcel prepustiť Whelana

Hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby v nedeľu pripustil, že počas rokovaní o výmene väzňov medzi Ruskom a USA sa objavila aj požiadavka Moskvy na prepustenie Vadima Krasikova, bývalého plukovníka ruskej rozviedky, ktorý si v Nemecku odpykáva doživotný trest za vraždu.

Denník Washington Post (WP) s odvolaním sa na zdroje v americkej administratíve napísal, že pre Washington bolo najbolestivejším aspektom dohody to, že Moskva nepovolila, aby bol do výmeny zaradený aj Paul Whelan, veterán námornej pechoty, ktorý si v Rusku odpykáva trest odňatia slobody za údajnú špionáž.

WP uviedol, že zástupcovia amerického ministerstva zahraničných vecí niekoľko mesiacov presadzovali výmenu ruského občana väzneného v USA Viktora Buta, známeho ruského obchodníka so zbraňami, za Whelana a za basketbalistku Brittney Grinerovú, odsúdenú v Rusku za prechovávanie a pašovanie drog.

Rusko však takýto formát dohody odmietlo a požadovalo, aby „Rus Vadim Krasikov“ bol tiež zaradený do zoznamu.

Úrady v Nemecku, kde si Krasikov odpykáva trest odňatia slobody, dali najavo, že takáto dohoda je pre ne neprijateľná.

A aj Kirby v relácii televízie ABC This Week uviedol: „To sa jednoducho nepovažovalo za serióznu ponuku“. Krasikova pritom Kirby charakterizoval ako „vraha“.

Krasikov si v Nemecku odpykáva doživotný trest za vraždu Čečenca s gruzínskym občianstvom Zelimchana Changošviliho, ku ktorej došlo v roku 2019 v jednom z parkov v Berlíne. Nemecké úrady tvrdia, že vraždu si objednali ruské tajné služby.

Niektorí americkí diplomati sa podľa agentúry AFP domnievajú, že požiadavka na Krasikovovo prepustenie pochádza priamo od ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý sa obával, že prepustením Whelana by prezidentovi USA Joeovi Bidenovi poskytol politickú podporu, a to práve v čase vojny na Ukrajine, uviedol denník The New York Times.

Osobitný vyslanec amerického prezidenta pre záležitosti rukojemníkov Roger Carstens pre televíziu CNN uviedol, že s Whelanom hovoril v piatok - deň po výmene Grinerovej za Buta.

Whelan netajil svoje sklamanie, povedal Carstens, ktorý však Whelana ubezpečil, že administratíva USA na čele s prezidentom Bidenom sústredene pracuje na tom, aby ho dostala domov.

Aj samotný Putin v piatok počas návštevy Kirgizska povedal, že ďalšia výmena väzňov je „možná“.