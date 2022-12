Lekárka: Prvým príznakom seboroickej dermatitídy je mastná koža

Ochorenie sa môže vyskytovať v rôznych obdobiach života, rizikovými sú najmä novorodenecký vek, dojčenský vek a puberta. Upozornila na to kožná lekárka z Agel Clinic Bratislava Ľudmila Žigová.

„Prvým symptómom býva mastná koža. Ak prejdeme prstom napríklad po tvári, zostane nám na ňom mastný film. Po kontakte so vzduchom maz oxiduje, stane sa tuhším a vytvára šupiny. Obyčajne sú to mastné žlté šupiny, vo vlasatej časti hlavy to môžu byť biele šupiny a vlasy sa rýchlejšie mastia,“ ozrejmila.

Mazové žľazy nie sú rozložené rovnomerne. Najviac sa ich nachádza vo vlasatej časti hlavy a v centrálnej oblasti tváre, v ušných lalôčikoch, nad hrudnou kosťou alebo na chrbte vo výstrihu v tvare písmena V. „Na dlaniach a stupajach sa nevyskytujú vôbec,“ informovala lekárka.

Na prejavy ochorenia podľa nej vplývajú rôzne faktory, ako napríklad chlad, teplo, slnečné žiarenie či životný štýl. „Dôležitým faktorom je najmä stres, ktorého komplexné pôsobenie na organizmus ovplyvňuje aj kožu,“ skonštatovala.

Pri nesprávnej liečbe a použití agresívnych prostriedkov proti mastnej koži môže dôjsť k výraznému zhoršeniu stavu. Žigová v takomto prípade odporúča vyhľadať lekársku pomoc. „V prvom kroku odporúčam navštíviť všeobecného lekára, ktorý vie posúdiť, či ide len o jednoduchú a nesprávne ošetrovanú seboreu alebo je to príznak závažného kožného ochorenia s potrebou vyšetrenia kožným lekárom. Pri správne volenom ošetrení kože, prípadne terapii, je možné stav veľmi dobre upraviť a regulovať,“ dodala.