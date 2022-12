Progresívne Slovensko chce sprísniť používanie nebezpečnej pyrotechniky

Pracovná skupina, ktorá sa takýmto návrhom zaoberala, mala zákon takmer hotový, no nedohodla sa na jeho vykonateľnosti, povedal pre TASR poslanec Jaroslav Karahuta (Sme rodina).

Zákon by podľa hnutia mal pomôcť znížiť negatívne dosahy používania zábavnej pyrotechniky, najmä stres a zranenia zvierat, ohrozenie zdravia ľudí a znečistenie životného prostredia. „Návrh obsahuje úplný zákaz používania a predaja petárd ako najnebezpečnejšieho druhu pyrotechniky a sprísnenie používania ohňostrojov v okolí nemocníc, domovov sociálnych služieb či zvieracích útulkov, jednoducho všade, kde by mohli spôsobiť ujmu zraniteľným skupinám,“ vysvetlila odborníčka na životné prostredie z PS Tamara Stohlová.

Zákazom predaja pyrotechniky sa zaoberala aj pracovná skupina, ktorej bol Karahuta súčasťou. Jej návrh zákona ostal nedokončený v bode vykonateľnosti. Navrhovala, aby kontrolu v rámci všeobecne záväzného nariadenia robili samosprávy. Malé dediny však na to nemajú kapacity. Karahuta si myslí, že kontrolu by tak mohla robiť Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo enviropolícia.

Pracovná skupina mala tento problém vyriešiť do leta, aby bol zákon schválený ešte pred vianočnými sviatkami. „Avšak prišlo politicky turbulentné obdobie a my sme boli blokovaní ministerstvom hospodárstva, ktoré s novelou nesúhlasilo,“ povedal Karahuta.

Ak zákon do parlamentu príde, poslanecký klub Sme rodina sa podľa Karahutu poradí, či ho podporí. Nie je pre neho podstatné, kto zákon predložil, ale podstatný je obsah a vykonateľnosť.

Spoluzakladateľka a hovorkyňa pracovnej skupiny Lenka Kmeťová priblížila, že na zákone o pyrotechnike od začiatku spolupracovali so Zvieracím ombudsmanom a tímom Martina Hojsíka (PS). „Všetkým nám ide o to, aby sa konečne zastavilo to šialenstvo, najmä s vybranými kategóriami tzv. dum-bum pyrotechnických výrobkov, ktoré majú najhoršie dosahy na zdravie a život ľudí, zvierat a prírody, bez ohľadu na politické tričko,“ skonštatovala pre TASR.