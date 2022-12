Vlhová nebude sviatkovať na Slovensku, stromček jej privezú

Rodina si rezervovala dom v Taliansku a po pretekoch vo švajčiarskom St. Moritzi sa všetci opäť stretnú na Apeninskom polostrove. Stromček tam privezú rodiča slovenskej lyžiarky.

Otec olympijskej šampiónky v slalome Igor Vlha pre TASR predostrel celý program tímu až do konca roka: „V Taliansku budeme aj sviatkovať a odtiaľ vychádzať na preteky, aby Petra veľa necestovala a bola v pokoji. My teraz ideme domov, zvyšok tímu tam a odtiaľ so St. Moritzu, kde Petru čaká na budúci víkend super-G a zjazd. Potom prídeme za nimi do Talianska aj so stromčekom a so všetkým.“

Vianoce tak strávia Vlhovci na horách, slovenská lyžiarka sa nad tým pousmiala: „Nemôžeme ísť do Dubaja, musím trénovať na horách. Ale budem oddychovať a najmä všetci budeme spolu, bude to príjemné s užitočným. Cez Vianoce si najmä oddýchnem, ale budem sa aj pripravovať.“ Šéf tímu dodal: „Aj si zahráme karty, urobíme kapustnicu. Je nám lepšie takto. Sme pokope, je to taká idylka, osvedčilo sa nám to, je zbytočné cestovať domov.“

V nasledujúcich pretekoch sa Vlhová bude snažiť vylepšiť svoje štyri pódiové umiestnenia v tejto sezóne, vždy jej patrila tretia priečka. „Každé pódium je dobré. V Sestriere sme získali tretie miesta, sme pokojní, ale trojok už bolo dosť. Petra je dobre nastavená, nebola tu ideálna podložka, takže treba pracovať a ideme ďalej. Myslím si, že čo má prísť, príde. V nedeľnom slalome si Wendy Holdenerová zaslúžila zvíťaziť. Preteky boli pekné, dramatické a napínavé. A to nielen pre slovenských divákov,“ dodal na záver Vlha pre TASR.