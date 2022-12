Video: Pri dopravnej nehode prišiel o život 19-ročný mladík

POLICAJTI BOLI PRVÍ NA MIESTE A BOJOVALI O ŽIVOT 19 ROČNÉHO VODIČA PO NEHODE VÁŽNYM ZRANENIAM ŽIAĽ V NEMOCNICI PODĽAHOL, ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ RODINE Policajti PMJ v spolupráci s dalšími hliadkami zo Zavaru a Trnavy zasahovali dnes, minútu po polnoci ako prví na mieste vážnej nehody, pri ktorej sa zranili dvaja mladí 19 roční chlapci z neďalekych obcí. PO NÁRAZE DO STROMU ZAKLIESNENÝ Na mieste našli 19 ročného spolujazdca, ktorý im povedal, že k nehode došlo z Trnavy smerom na obec Bučany. Jeho kamarát, ktorý sedel za volantom, dostal na aute Kia Ceed šmyk a narazil do stromu. POLICAJTI VYUŽILI VAK PRVEJ POMOCI Vodič vo vozidle bol zakliesnený, policajti mu do príchodu záchranárov a hasičov poskytli predlekársku pomoc, pomohli uvoľniť dýchacie cesty, no až za pomoci hasičskej techniky sa vodiča podarilo vytiahnuť z auta. Vo vážnom stave a v ohrození života ho previezli záchranári do trnavskej nemocnice. Spolujazdec utrpel pri nehode menej závažné zranenia. PRÍČINA NEHODY JE V ŠTÁDIU RIEŠENIA Dopravný policajt zadokumentoval miesto nehody a presné príčiny a okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. POZOR, ZIMNÉ CESTY SÚ ZRADNÉ Apelujeme na vodičov, aby jazdu prispôsobili svojim schopnostiam a stavu vozovky. Stav cesty sa v tomto ročnom období mení veľmi rýchlo, a záleží aj na konkrétnom mieste, a auto sa stane pod rukami vodiča zrazu neovládateľné.