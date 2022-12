SHMÚ varuje: Platia výstrahy pred vetrom, snežením, poľadovicou, závejmi aj povodňami

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj, okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Poprad, Prešov, Vranov nad Topľou, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava a Trebišov. Meteorológovia ju vydali do 15.00 h, respektíve do 18.00 h. Výstraha druhého stupňa platí pre Košice-mesto do 15.00 h.

Druhý stupeň výstrahy pred snežením vydali pre celý Prešovský kraj a pre Košický kraj. Výstraha prvého stupňa platí pre okresy Brezno, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a takmer celý Žilinský kraj.

Poľadovica sa môže vyskytnúť v okresoch Brezno, Revúca Rimavská Sobota a v niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja.

Výstrahu prvého stupňa pre snehové jazyky a záveje vydali pre celý Žilinský kraj a takmer celý Trenčiansky kraj. Do 18.00 h platí výstraha druhého stupňa pre okresy Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Gelnica, Košice-okolie, Košice-mesto a Spišská Nová Ves. Pre ostatné okresy Košického a Prešovského kraja vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa.

Zároveň v okresoch Humenné, Michalovce, Sobrance a Trebišov platí prvý stupeň výstrahy pred povodňou. „Vzhľadom na spadnuté zrážky a nasýtenosť povodí aj na ukrajinskej časti povodia je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch s možnosťou dosiahnutia, respektíve prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ poznamenali meteorológovia.