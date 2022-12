V nedeľu vstupuje do platnosti nový grafikon vlakovej dopravy, takéto sú zmeny

Z Bratislavy do Košíc, Šale, Prievidze a zo Zvolena do Košíc by sa mali cestujúci dostať budúci rok podstatne rýchlejšie. Informácie o novom cestovnom poriadku priblížil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

Na trati Bratislava - Košice budú premávať štyri páry vlakov InterCity (IC), pričom IC 44 bude historicky najrýchlejšie, trasu Košice - Bratislava zvládne za 4 hodiny a 31 minút. Medzi hlavným mestom a Košicami budú aj naďalej premávať vlaky 6xx, pri ktorých dôjde k zmene kategórie z R (rýchlik) na Ex (expres). Najväčšia zmena je posun taktu týchto vlakov o zhruba 60 minút a zrušenie zastavovaní v staniciach Leopoldov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom a Trenčianska Teplá. Skrátenie jazdnej doby Košice - Bratislava bude o 24 minút a Žilina - Bratislava o 20 minút.

Na linke Prievidza - Bratislava-Nové Mesto dochádza k skráteniu cestovnej doby v smere do Bratislavy o 19 minút a v smere do Prievidze o 10 minút, rovnako sa skráti jazda vlaku o 15 minút z Prievidze na hlavnú stanicu v Bratislave. Z Košíc do Zvolena pôjdu vlaky R 9xx rýchlejšie o 13 minút a opačným smerom o 7 minút.

Na linke Žilina - Ostrava - (Praha) prichádza k zavedeniu pravidelného dvojhodinového taktu vlakov Žilina - Ostrava - (Praha) naviazaného v Žiline na systémový takt Ex 6xx. Tiež dochádza k zrušeniu posilového páru vlaku Pendolino SC 242/243, ktorý bol vedený v piatky z Prahy a v soboty z Košíc.

Na linke Žilina - Horní Lideč - Praha prichádza k zvýšeniu rozsahu dopravy o nový pár vlakov EuroCity (EC). Pre nižší záujem cestujúcich a objednávky ministerstva dopravy v skorých ranných a neskorých večerných hodinách bude zrušený pár vlakov EC 284/285 medzi Bratislavou a Prahou.

ZSSK zároveň plánuje prevádzkovať projekt autovlaku z Bratislavy do Splitu v Chorvátsku aj počas letnej sezóny 2023. Vlak bude jazdiť častejšie a bude vedený v predĺženom letnom období od mája do októbra trikrát týždenne. K zásadnému zvýšeniu počtu spojov prichádza pri spojeniach zo Slovenska do Poľska cez pohraničný priechod Skalité - Zwardoń. Rýchlovlak railjet xpress Bratislava - Salzburg - Innsbruck - Zürich zostáva zachovaný v približne rovnakých polohách. Na linke Košice - Hidasnémeti - Budapešť zostáva zachovaná rozšírená ponuka vlakových spojov.

Od začiatku nového grafikonu budú opäť vedené dva páry priamych vlakov medzi Košicami a Mukačevom. Vlaky budú na území SR zastavovať v Čiernej nad Tisou. Po odsúhlasení partnerským dopravcom plánuje ZSSK zaviesť aj jeden pár nočných vlakov Čierna nad Tisou - Čop.

Rok 2023 bude z pohľadu najazdených vlakokilometrov za posledné roky rekordný. ZSSK plánuje odjazdiť viac ako 38 miliónov vlakokilometrov a vypraviť takmer 644.000 vlakov. Oproti roku 2014 ide o takmer 25 % nárast pri počte vypravených vlakov a takmer 26 % nárast v počte vlakokilometrov. Viac vlakov bude jazdiť najmä na severnej trase medzi Košicami a Bratislavou, v okolí hlavného mesta a krajských miest Trnava, Žilina, Košice a Prešov.