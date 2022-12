Prepustený But tvrdí, že by sa prihlásil ako dobrovoľník do vojny proti Ukrajine

„Prečo sme to neurobili skôr?“ pýtal sa But - podľa agentúry AFP - s odkazom na rozkaz začať ofenzívu proti Ukrajine vydaný ruským prezidentom Vladimirom Putinom 24. februára.

But sa tento týždeň dostal z amerického väzenia v rámci výmeny za americkú basketbalistku Brittney Grinerovú odsúdenú v Rusku na trest odňatia slobody.

Exiloví ruskí novinári predpokladali, že Kremeľ sa Buta bude snažiť využiť na propagandistické ciele. Domnievajú sa tiež, že ruské vedenie možno bude chcieť využiť jeho kontakty, ktoré nadobudol ako obchodník so zbraňami v krajinách tzv. tretieho sveta.

V rozhovore pre RT, ktorý bol odvysielaný v sobotu, But povedal, že vo svojej väzenskej cele v Spojených štátoch mal Putinov portrét. Vyhlásil, že je hrdý na to, že je Rus a že prezidentom Ruska je Putin.

Pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, tento bývalý pilot sovietskeho letectva v 40-minútovom rozhovore vyhlásil: „Viem, že zvíťazíme.“

Dodal, že po návrate do Ruska si užíva sneh a „ovzdušie slobody“.

Rozhovor s Butom robila Marija Butinová, ktorá pred štyrmi rokmi skončila v americkom väzení ako agentka cudzej mocnosti.

Americký súd ju v roku 2019 poslal na 18 mesiacov do väzenia po tom, ako sa priznala, že sa ako agentka cudzej mocnosti snažila preniknúť do vplyvnej Národnej asociácie držiteľov zbraní (NRA) s cieľom získať informácie o vplyvných Američanoch a cez ruského sprostredkovateľa ich odovzdať do Moskvy. Hneď po odpykaní trestu, do ktorého sa jej započítalo deväť mesiacov vo väzbe, bola z USA vyhostená.

But v rozhovore skonštatoval, že sa stal jednou z prvých obetí Západu, pričom poznamenal, že bol viac ako 20 rokov pod sankciami.

„Všetko, čo sa stalo mne, sa teraz deje našej krajine,“ tvrdil.

Butinová, ktorá je poslankyňa dolnej komory ruského parlamentu, počas rozhovoru povedala, že americké úrady Buta uvrhli do väzenia, „pretože je Rus“.

Grinerovej, s ktorou sa pri výmene križovali na pristávacej ploche letiska v Abú Zabí, But podľa svojich slov zaželal veľa šťastia. „Každému treba zaželať šťastie,“ dodal.

But, ktorý bol obvinený z vyzbrojovania povstalcov v niektorých z najkrvavejších konfliktov na svete, bol v roku 2008 zatknutý v Thajsku pri americkej operácii, následne bol vydaný do Spojených štátov a v roku 2012 odsúdený na 25 rokov väzenia.

Jeho životný príbeh bol námetom pre hollywoodsky film Obchodník so smrťou s Nicolasom Cageom v hlavnej úlohe, v ktorom tento antihrdina unikol spravodlivosti.

V rozhovore s Butinovou But uviedol, že vo väzení čítal veľa kníh a na začiatku dňa sa nútil do smiechu, aby si udržal dobrú náladu. Sťažoval sa na kvalitu jedla v amerických väzniciach a povedal, že mu chýbala chuť cesnaku a lesných jahôd. Doplnil, že v určitom okamihu stratil záujem o jedlo a preto veľmi schudol.