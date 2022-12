Toto bežné sladidlo spôsobuje úzkosť, prejavuje sa aj v ďalších generáciách

Umelé sladidlá nielenže ovplyvňujú glukózu v krvi a metabolizmus, ale môžu mať dopad aj na vaše správanie. Aspartám, ktorý sa nachádza v tisícoch diétnych nápojoch a potravinách, bol spojený s úzkostným správaním u myší.

K týmto zisteniam dospeli vedci z Florida State University College of Medicine v štúdii, ktorú publikovali v akademickom žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences . Spolu s vyvolávaním úzkosti u myší, ktoré konzumovali aspartám, sa účinky rozšírili až na ďalšie dve generácie od samcov vystavených sladidlu. Spoluautor štúdie Pradeep Bhide uviedol:

„Táto štúdia ukazuje, že sa musíme pozrieť späť na environmentálne faktory, pretože to, čo vidíme dnes, nie je len to, čo sa deje dnes, ale to, čo sa stalo pred dvoma generáciami a možno ešte dlhšie.“

Štúdia vznikla čiastočne kvôli predchádzajúcemu výskumu o transgeneračných účinkoch nikotínu na myši. Výskum ukázal dočasné - alebo epigenetické - zmeny v spermiách myší. Na rozdiel od genetických zmien (mutácií) sú epigenetické zmeny reverzibilné a nemenia sekvenciu DNA. Môžu však zmeniť spôsob, akým telo číta sekvenciu DNA.

"Pracovali sme na účinkoch nikotínu na rovnaký typ modelu," povedal Bhide. „Otec fajčí. Čo sa stalo s deťmi?“ Pri konzumácii sa aspartám mení na kyselinu asparágovú, fenylalanín a metanol, z ktorých všetky môžu mať silné účinky na centrálny nervový systém.

V štúdii vedci myšiam podávali vodu s obsahom aspartámu v množstve približne 15 % maximálneho denného príjmu ľudí. Dávkovanie pokračovalo počas 12 týždňov v štúdii trvajúcej štyri roky.

Výrazné správanie podobné úzkosti bolo u myší pozorované prostredníctvom rôznych testov v bludisku. Správanie sa ukázalo vo viacerých generáciách pochádzajúcich od samcov vystavených aspartámu. Podľa Jonesa vôbec neočakávali takúto silnú úzkostnú črtu.

Po podaní diazepamu, lieku používaného na liečbu úzkostnej poruchy u ľudí, myši všetkých generácií prestali vykazovať správanie podobné úzkosti. Výskumníci plánujú ďalšie štúdie zameraná na to, ako aspartám ovplyvnil pamäť.