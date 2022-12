Bežný zvyk na toalete ohrozuje vaše zdravie, toto viac nerobte

Po vykonaní potreby na toalete mnohí ľudia rovno spláchnu a pritom sa ešte pozerajú do misy. Poklop na mise používajú len zriedkavo, čo je však podľa vedcov zásadná chyba. Výskumníci sa pozreli na to, čo sa deje po spláchnutí bez poklopu a odhalili nechutné zistenia.

Na záberoch, ktoré zachytili vedci z University of Colorado Boulder, je vidieť oblak drobných kvapôčok, ktoré sa po spláchnutí prudko vymrštia z toalety. Tieto kvapôčky zvyčajne nie sú viditeľné voľným okom, takže vedci použili v laboratóriu jasne zelené lasery, aby ich zviditeľnili.

Aj keď išlo o bezpečnú laboratórnu simuláciu, každá používaná toaleta môže potenciálne vystreliť kvapôčky obsahujúce nebezpečné patogény, ako sú E. coli, norovírus a ďalšie vírusy. Z experimentov výskumníci zistili, že častice môžu vystreliť rýchlosťou 2 metre za sekundu a dosiahnuť výšku 1,5 metra nad toaletou za osem sekúnd.

Zatiaľ čo najväčšie kvapky sa usadili na povrchoch v priebehu niekoľkých sekúnd, menšie, a teda ľahšie častice zostali vo vzduchu niekoľko minút. Tieto menšie častice mali priemer menší ako 5 mikrometrov (jedna milióntina metra).

Menšie častice sa nielenže vznášajú vo vzduchu dlhšie, ale môžu preniknúť cez chĺpky v nose a dostať sa hlbšie do pľúc. Vedci už viac ako 60 rokov vedia, že neviditeľné častice sa uvoľňujú do vzduchu pri splachovaní toalety, no táto štúdia ukazuje, ako tieto častice vyzerajú a ako dopadnú na povrchy.

Štúdia bola publikovaná v akademickom žurnále Scientific Reports . Hlavný autor profesor John Crimaldi z University of Colorado Boulder povedal:

„Ak je to niečo, čo nevidíte, je ľahké predstierať, že to neexistuje. Ale keď uvidíte tieto videá, už nikdy nebudete myslieť na splachovanie záchoda rovnakým spôsobom. Vytvorením dramatických vizuálnych obrazov tohto procesu môže naša štúdia hrať dôležitú úlohu v informáciách o verejnom zdraví."

Vedci tvrdia, že splachovanie so zdvihnutým vekom uvoľňuje takzvaný „aerosólový oblak“ – veľký oblak častíc, ktoré nesú baktérie a iné patogény

Niektoré z týchto častíc sa môžu priblížiť priamo k vašej tvári, pristáť na pokožke alebo dokonca prísť do kontaktu s predmetmi v kúpeľni, vrátane vašej zubnej kefky.

A čo viac, patogény môžu byť v záchodových misách celé dni, čo znamená, že ich môžete zachytiť od kohokoľvek, s kým zdieľate toaletu, keď sa splachovaním uvoľnia oblaky aerosólu.

Osobitný problém predstavujú toalety bez veka, ktoré sa zvyčajne vyskytujú v baroch, nočných kluboch a na letiskách. Tieto verejné zariadenia sú tiež často využívané stovkami alebo dokonca tisíckami ľudí denne z rôznych domácností, čím sa zvyšuje riziko spoločného zdieľania rôznych patogénov.

Pre štúdiu tím použili dva zelené lasery – jeden nepretržite svietil na toaletu a nad ňou, zatiaľ čo druhý vysielal rýchle svetelné impulzy na rovnakú oblasť.

Konštantný laser odhalil, kde sa nachádzajú vzdušné častice, zatiaľ čo pulzujúci laser meral ich rýchlosť a smer. Tiež merali častice vo vzduchu pomocou optického počítadla častíc, zariadenia, ktoré nasáva vzorku vzduchu cez malú trubicu a svieti na ňu svetlom, čo umožňuje počítať a merať častice.

Našťastie pre výskumníkov toaleta obsahovala iba vodu z vodovodu a nie ľudský odpad alebo toaletný papier. Tím zistil, že častice smerovali väčšinou nahor a dozadu k zadnej stene „ako raketa“, ale ich pohyb bol nepredvídateľný. Oblak sa zdvihol aj k stropu laboratória, a keď nemal kam ísť, presunul sa od steny ďalej a rozšíril sa dopredu do miestnosti.

Štúdia celkovo poukazuje na potrebu vybavenia toaliet poklopmi vo verejných zariadeniach a varuje verejnosť, aby ich používala vo svojich domovoch. Crimaldi dodal: