Streľba v nákupnom centre: Páchateľ držal rukojemníkov

Polícia v nemeckom meste Drážďany ukončila v sobotu rukojemnícku drámu v miestnom nákupnom centre a zadržala páchateľa. Ten je zranený, avšak žiadni rukojemníci zranenia neutrpeli, píše agentúra DPA s odvolaním sa na políciu. Páchateľ predtým zrejme zabil vlastnú matku.

Krátko predtým polícia oznámila, že v sobotu ráno našla telo ženy v rodinnom dome v drážďanskej štvrti Prohlis na juhovýchode metropoly spolkovej krajiny Sasko. Ako ďalej uviedla, tento trestný čin súvisí so zásahom v centre Drážďan, kde bola hlásená streľba v nákupnom stredisku Altmarkt-Galerie. Podozrivým zo zabitia ženy je jej 40-ročný syn, ktorý má nemecké občianstvo. Polícia vychádza z toho, že páchateľ je psychicky chorý.

There was a shooting in the city center of #Dresden. It is reported that the perpetrator is now in the Altmarktgalerie shopping center.



He is taking refuge in a drugstore and has tentatively taken hostages. pic.twitter.com/jF6PgVDmYM