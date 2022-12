Naď: Zmluva na pásovú techniku je vo finálnej fáze, cena vozidiel sa môže znížiť

Cena za techniku by sa mohla znížiť, ak by sa rovnaké vozidlá rozhodla obstarať aj Česká republika. V rozhovore pre TASR to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Za 152 pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel CV9035 vrátane nákladov na infraštruktúru by malo Slovensko podľa rozhodnutia vlády zaplatiť vyše 1,688 miliardy eur s DPH.

„V našej zmluve by mala byť klauzula, ktorá bude dopredu hovoriť, že ak by Česká republika podpísala, tak to bude mať aj spätne pozitívny efekt na cenu,“ načrtol minister. Ako vysvetlil, Slovensko je v obstarávaní ďalej ako Česko. V prípade, že sa Česká republika rozhodne a podpíše zmluvu na nákup vozidiel od rovnakého dodávateľa, mali by obe krajiny dostať množstevnú zľavu.

Obstaranie pásových obrnených vozidiel CV90 s 35 mm kanónom od Švédska v júni schválila vláda. Podľa rezortu ide o najvýznamnejší krok k naplneniu záväzku vybudovať ťažkú mechanizovanú brigádu, ktorý SR vyplýva v zmysle medzinárodných záväzkov voči kolektívnej obrane NATO.

Slovenský a český rezort obrany sa v auguste dohodli na spolupráci pri obstaraní a prevádzkovaní pásových bojových obrnených vozidiel CV-90. Okrem nižšej ceny sa partneri dohodli aj na hľadaní možností spolupráce pri udržiavaní prevádzkyschopnosti, výcviku, spoločných cvičeniach, ako aj zabezpečovaní náhradných dielcov a munície.