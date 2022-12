Toto sú najlepšie a najhoršie doplnky pre zdravie srdca, niektoré vám môžu škodiť

Vitamíny väčšinou užívame s cieľom, aby zlepšili naše zdravie. No pokiaľ ide o zníženie rizika srdcových ochorení, niektoré doplnky stravy sú lepšie ako iné. Ukázala to metaanalýza uverejnená v odbornom časopise Journal of the American College of Cardiology .

Na základe údajov z 884 štúdií a od viac ako 883 000 pacientov výskumníci z Brown University systematicky preskúmali všetky existujúce dôkazy o mikroživinách vo forme doplnkov stravy. Po vyhodnotení 27 rôznych typov identifikovali, ktoré znížili riziko kardiovaskulárnych problémov, ako je srdcový infarkt alebo mŕtvica, ako aj tie, ktoré neprinášali žiadne výhody alebo dokonca mali negatívny účinok.

"Naša štúdia zdôrazňuje dôležitosť diverzity mikroživín a rovnováhu zdravotných výhod a rizík," uviedol v tlačovej správe hlavný výskumník Simin Liu, profesor epidemiológie a medicíny na Brown University

Omega-3 mastné kyseliny, kyselina listová a koenzým Q10 najviac prospievajú

Randomizované kontrolované intervenčné štúdie zahrnuté do výskumu našli najsilnejšie dôkazy o prospešných účinkoch na srdce pri nasledujúcich doplnkoch:

Omega-3 mastné kyseliny (rybí tuk), ktoré znížili úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia

(rybí tuk), ktoré znížili úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia Kyselina listová , ktorá znižuje riziko mŕtvice

, ktorá znižuje riziko mŕtvice Koenzým Q10 (CoQ10), ktorý znižuje úmrtnosť zo všetkých príčin

Ďalšími doplnkami, ktoré preukázali zníženie kardiovaskulárneho rizika, boli omega-6 mastné kyseliny, L-arginín, L-citrulín, vitamín D, horčík, zinok, kyselina alfa-lipoová, melatonín, katechín, kurkumín, flavanol, genisteín a kvercetín.

Neužitočné a potenciálne škodlivé doplnky pre zdravie srdca

Výskum zistil, že niektoré doplnky nemali žiadne benefity pre zdravie srdca. Vitamín C, vitamín E a selén nepreukázali žiadny vplyv na riziko kardiovaskulárnych ochorení (alebo riziko cukrovky 2. typu). Zároveň sa však ukázalo, že beta-karoténové doplnky boli spojené so zvýšením úmrtnosti zo všetkých príčin.

Autori štúdie vyzvali na veľké, vysokokvalitné intervenčné štúdie na preskúmanie dlhodobých účinkov určitých mikroživín. "Identifikácia optimálnej zmesi mikroživín je dôležitá, pretože nie všetky sú prospešné a niektoré môžu mať dokonca škodlivé účinky," povedal Liu.

Antioxidačné doplnky nie sú ekvivalentné potravinám bohatým na antioxidanty

Predpokladá sa, že antioxidačné doplnky zohrávajú úlohu pri zdraví srdca, pretože tieto živiny znižujú takzvaný „oxidačný stres“, ktorý je známym prispievateľom k mnohým typom kardiovaskulárnych ochorení. Podľa lekárov je pre ľudí dôležitá hlavne strava obsahujúca potraviny, ktoré sú prirodzene bohaté na antioxidanty.

Živiny v doplnkoch však nie sú úplne rovnaké ako v potravinách a výsledky predchádzajúcich štúdií zameraných na výhody antioxidačných doplnkov boli nekonzistentné. Predtým sa výskum suplementácie mikroživinami zameriaval hlavne na zdravotné účinky jedného vitamínu alebo minerálu alebo niekoľkých naraz, povedal Dr. Liu.

"Rozhodli sme sa prijať komplexný a systematický prístup k vyhodnoteniu všetkých verejne dostupných štúdií, ktoré uvádzajú všetky mikroživiny, vrátane fytochemikálií a antioxidačných doplnkov a ich účinky na kardiovaskulárne rizikové faktory, ako aj viaceré kardiovaskulárne ochorenia," dodal Liu.

Pred užívaním doplnkov stravy je dobré poradiť sa so svojím lekárom. Ak vám lekár odporučí doplnok s omega-3 rybím olejom, musíte mať na pamäti, že rôzne značky sa môžu líšiť v kvalite. Preto je vhodné kupovať doplnky, ktoré prešli kontrolami a majú preukázaný obsah mikroživín.