Stoltenberg: Vojna na Ukrajine môže prerásť do konfliktu medzi Ruskom a NATO

DNES - 18:48

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg sa obáva, že vojna na Ukrajine by sa mohla vymknúť spod kontroly a prerásť do rozsiahleho konfliktu medzi Ruskom a NATO. Uviedol to v rozhovore pre nórsku verejnoprávnu televíziu NRK, zverejnenom v piatok. TASR správu prevzala z agentúry AP.

„Je tu hrozná vojna na Ukrajine. Môže sa tiež stať rozsiahlou vojnou, ktorá sa rozšíri do veľkej vojny medzi NATO a Ruskom," varoval Stoltenberg. „Každý deň pracujeme na tom, aby sme tomu zabránili," zdôraznil. Stoltenberg, bývalý nórsky premiér, v rozhovore tiež povedal, že je dôležité vyhnúť sa konfliktu, „ktorý zahŕňa viac krajín v Európe a stáva sa rozsiahlou vojnou v Európe". Kremeľ opakovane obviňuje spojencov z NATO, že sa stali stranou konfliktu tým, že dodávajú Ukrajine zbrane, cvičia ukrajinských vojakov a poskytujú Kyjevu spravodajské informácie, píše AP. Ruský prezident Vladimir Putin na stredajšom zasadnutí poradnej prezidentskej rady pre ľudské práva povedal, že vojenská stratégia Ruska určuje použitie jadrových zbraní ako reakciu na útok. „Znamená to, že ak bude proti nám podniknutý útok, my udrieme späť," citovala ho agentúra DPA. Putin napriek tomu na stretnutí povedal, že „nebezpečenstvo jadrovej vojny" sa zvyšuje.