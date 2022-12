V roku 2023 sa pre dopravcov pri mýte nič nemení.

Mýto sa bude vyberať rovnakým spôsobom a za nezmenených finančných podmienok. Oznámil to v piatok na brífingu podpredseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Jaroslav Ivanco s tým, že so spoločnosťou SkyToll podpísala NDS záväznú dohodu "s výrazne lepšími podmienkami pre SR z pohľadu výberu mýta a kontrahovania služieb".

„Takmer po dvoch rokoch sme zavŕšili nekonečné kolá rokovaní so súčasným poskytovateľom mýtnych služieb a zabezpečili sme prvú základnú službu výberu mýta na rok 2023. Zároveň sme ju potvrdili dohodou (memorandom) medzi oboma spoločnosťami tým spôsobom, aby sa stala záväznou pre spoločnosť SkyToll. Jej presné vyčíslenie sme zakotvili v dodatku, ktorý už nebude tak ako doteraz utajovaný, bude verejný. Všetky čísla budú verejne dostupné,“ spresnil.

„Po dvojročných rokovaniach sme dospeli k výrazne lepším podmienkam pre Slovenskú republiku z pohľadu výberu mýta a kontrahovania služieb od spoločnosti SkyToll. Tento týždeň sme úspešne ukončili technické testovanie nového systému EETS, čiže technického zabezpečenia pre medzinárodné mýto a jeho fungovanie na Slovensku. Sme pripravení tak, ako sme sľubovali, od nového roka začať na Slovensku s implementáciou tejto služby a do prvého kvartálu 2023 začať aj s úspešným testovaním a nasadzovaním pre všetkých dopravcov na Slovensku,“ podčiarkol.

Ivanco zároveň upozornil, že pre dopravcov sa nič nemení, nie je potrebné vymieňať si tzv. OBU jednotky. „Mýto sa bude ďalej vyberať od dopravcu rovnakým spôsobom a za nezmenených finančných podmienok,“ zdôraznil podpredseda predstavenstva NDS.

„Predpokladaná nákladovosť mýtneho systému pri výbere asi 240 až 250 miliónov eur ročne bude za rok 2022 asi 103 miliónov eur. Výsledok dohody je, že v roku 2023 nás bude stáť mýtny systém 63 miliónov eur. Úspora teda bude 40 miliónov eur bez aplikácie valorizácie. To znamená, že v januári SkyToll podľa zmluvy má právo aplikovať zvýšenie ceny podľa aktuálnej inflácie. Keďže sme sa dohodli, že aj táto inflácia bude nižšia, úspora by bola 49 miliónov eur. Tu však trochu predbiehame, toto sa prejaví až v januárovom fakturovaní,“ priblížil.

Dohoda podľa neho predpokladá, že keď štát odkúpi časť podniku Enforcement, vrátia sa obe strany k rokovaciemu stolu. „Súčasťou rokovania o odkúpení časti podniku bude aj revízia tohto čísla, teda 63 miliónov eur. Nákladovosť by sme mali mať niekde okolo 25 % až 26 %. To percento závisí od toho, aký bude výber mýta,“ poznamenal Ivanco.

NDS podľa neho počíta aj s tým, že náklady na prevádzkovanie mýta budú ešte nižšie po tom, ako odkúpi časť podniku. „Nebude to systémom, že je to zafixované, bez ohľadu na to, o koľko menej (služieb) bude SkyToll poskytovať. Bude sa automaticky rekalkulovať akákoľvek nákladovosť,“ dodal podpredseda predstavenstva NDS.

„Spoločnosť SkyToll vyhovela žiadosti štátu a v súlade s podpísaným dodatkom zmluvy od dnešného dňa začala proces ukončovania komplexnej služby elektronického výberu mýta na Slovensku. Ideálnym riešením pre budúci výber mýta na Slovensku je férové vysúťaženie nového systému a jeho dodávateľov. Veríme zároveň, že dokážeme dať štátu výhodnú ponuku,“ uviedol k oznámenému podpisu dodatku zmluvy s NDS Miroslav Beneš, hovorca ITIS Holding, a. s., ktorá je od augusta 100-percentným vlastníkom slovenskej spoločnosti SkyToll.