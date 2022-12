Šipoš vyzval poslancov SaS, aby nepomáhali triumfálnemu návratu Smeru-SD

Počas diskusie o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde v Národnej rade (NR) SR pripomenul spoločné vládnutie s SaS, reformy a úspechy. Tie sa podľa neho podarilo dosiahnuť aj napriek krízam a konfliktom.

Šipoš priznal, že vláda urobila aj chyby. Hovoril napríklad o viere, že Maroš Žilinka bude dobrý generálny prokurátor. Dodal, že nie vždy bolo všetko ideálne a pýta sa, či má zmysel to dobré zahodiť pre osobné spory. Podotkol, že líder OĽANO Igor Matovič nie je najväčšie zlo. Pripomenul spoluprácu s SaS aj v opozícii, spoločné tlačové konferencie či protesty, na ktorých poukazovali na korupčné kauzy bývalých vlád. Dodal, že aj preto im ľudia v roku 2020 uverili, dali dôveru a silný mandát na vznik štvorkoalície „nie ideálnych partnerov, ale demokratických strán“.

Apeloval na poslancov z SaS, aby počúvali lídra Smeru-SD Roberta Fica a niektorých nezaradených poslancov. „Zamyslite sa, čo môže spôsobiť vaše hlasovanie s nimi,“ povedal. Považuje za jasné, ako bude hlasovať zvyšok opozície a vyzval SaS, aby sa k nim nepridala. Pripomenul pád vlády Ivety Radičovej a jeho dôsledky. „Bola to chyba,“ uviedol a priznal, že aj Matovič vtedy hlasoval za.

Šipoš spomenul viaceré úspechy vlády, napríklad rozviazané ruky orgánov činných v trestnom konaní, reformy zdravotníctva, súdnej mapy či plán obnovy, ale aj príchod automobilky Volvo na Slovensko, zastropovanie cien elektriny a výsledky zahraničnej politiky. „Predstavme si, čo by sa dialo, keby vládol Robert Fico a Peter Pellegrini. Som presvedčený, že Ľuboš Blaha by tu písal pozývací list pre Vladimira Putina, Peter Žiga by vypisoval nové výzvy na eurofondy, premotivovaný kolega Mazurek by prednášal na školách o boji proti extrémizmu,“ podotkol.

„Ste spoluzodpovední za to, že máte menšinovú vládu,“ reagovala na Šipošov prejav šéfka klubu SaS Anna Zemanová. Tvrdí, že so Šipošom občas rátali hlasy koalície bez Sme rodina, aby dokázali niektoré reformy presadiť. Práve Sme rodina ich podľa nej blokovalo, napriek tomu si OĽANO vybralo zotrvanie v menšinovej vláde s Borisom Kollárom a jeho hnutím.

Erik Tomáš (nezaradený) pripomenul prieskumy verejnej mienky o nízkej dôvere vlády. Hovorí o vysvedčení tejto vlády. Vyčítal koalícii, že nedokáže prijať novelu Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami a napriek tomu sa označuje za demokratov.