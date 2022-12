Fico: Vláda musí padnúť, dochádza k rozkladu demokracie i právneho štátu

Vyhlásil to šéf Smeru-SD Robert Fico v pléne Národnej rady (NR) SR počas debaty k návrhu na odvolanie vlády. Všetci 27 poslanci Smeru-SD podporia pád vlády, budú prítomní na hlasovaní. Podporia ho zo svojich dôvodov, nie pre dôvody, ktoré uviedla SaS v odôvodnení. Po odvolaní vlády musia podľa Fica nasledovať predčasné voľby, považuje to za najspravodlivejšie riešenie.

„Nepotrebujeme na náš postoj návrh SaS alebo Hlasu. Vieme, že treba využiť každú príležitosť, ktorá je na stole,“ zdôraznil Fico. Nepamätá si takú vysokú mieru nedôvery, akú požíva táto vláda, ktorá sa chváli reformami. Pád vlády chce aj preto, aby Slovensko videlo, že SaS rozbije každú vládu, do ktorej vstúpi. Vníma to ako odkaz každému, kto by uvažoval nad spoluprácou so SaS.

Vládnej koalícii Fico vyčítal, že sa tvária ako demokrati, no na opozičný míting sú schopní poslať políciu, ktorá zatkne ich lídra. Tvrdí, že na Slovensku sa znižuje priemerná životná úroveň a chudoba rastie. „Krajniak vytvára atmosféru, že krajina sa sociálne rozpadne, keď neprejde rozpočet. Ale ona sa už sociálne rozpadla,“ skonštatoval s tým, že vláda rozvrátila aj verejné financie a miera zadlženia je historická.

Šéf Smeru-SD si myslí, že hlavný dôvod odvolávania vlády je, že nebol vzatý do väzby. Pripomenul, že aj prípravné konanie musí byť zákonné a musia sa rešpektovať práva obvinených. Takúto predstavu právneho štátu odmieta.

Kritizoval aj fungovanie OĽANO, ktoré podľa neho nemá vnútorný stranícky život ani zjazdy. „To sú veci, ktoré sa raz prejavia, musí nastať štandardizácia politického systému,“ povedal.

Fico vyčítal aj SaS, že sa pridali ku všetkým „svinstvám“, ktoré táto vláda odobrila, keď ešte boli súčasťou koalície. Šéf Smeru-SD chce premiéra, ktorý bude na prvom mieste vidieť záujmy tejto krajiny, nechce „proukrajinského“ premiéra, ale proslovenského. Uznal, že aj iné krajiny majú svoje problémy a bolesti, no zdôraznil, že záujem iného štátu nemôže byť nad záujmom nášho.

Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš reagoval, že úrokové sadzby na Slovensku sú najnižšie z krajín V4. Smeru-SD vyčítal, že keď sú vo vláde, považujú predčasné voľby za puč a zdôrazňujú legitímne dovládnutie. Šipoš súhlasí s tvrdeniami Fica o povalení vlády stranou SaS. Fica tiež pozval ho do centrály OĽANO, odkázal mu, že majú aj regionálne štruktúry.