Hirman: Sme blízko dohody o výnimke na export ropných produktov na Ukrajinu

Na piatkovej tlačovej konferencii po návrate z Ukrajiny to povedal minister hospodárstva Karel Hirman. O výnimke na takýto vývoz sa podľa ministra aktuálne rokuje v Bruseli.

„Sme blízko dohody o tom, že po 5. februári bude môcť rafinéria Slovnaft exportovať výrobky z ruskej ropy dovážanej cez ropovod Družba na Ukrajinu,“ povedal Hirman. Slovensko má vyrokovanú výnimku z embarga na pokračovanie dovozu ruskej ropy, pohonné hmoty vyrobené z tejto ropy však bude môcť po 5. februári budúceho roka exportovať iba do Česka a aj to iba na obmedzené obdobie. Rafinéria by bez exportu musela obmedziť výrobu a dostala by sa pod hranicu technologického minima.

Slovnaft plánuje túto situáciu vyriešiť čiastočným nahradením ruskej ropy, no spracovanie iného druhu ropy mu zvyšuje náklady a naráža na logistické aj technologické problémy.