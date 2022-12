Kolíková: Vláda je protikorupčná len do takej miery, ako to dovolí Kollár

Vyhlásila to exministerka spravodlivosti a poslankyňa za SaS Mária Kolíková v úvode piatkovej parlamentnej diskusie k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Vyčíta koalícii, že nezmenila paragraf 363 Trestného poriadku i nevydanie lídra Smeru-SD Roberta Fica súdu na väzobné stíhanie.

„Táto vláda je protikorupčná len do takej miery, do akej jej to dovolí Boris Kollár. A to je teda veľmi málo. A, bohužiaľ, tiež do akej miery jej to dovolia nezaradení poslanci z klubu OĽANO alebo už zaradení v klube Sme rodina,“ vyhlásila Kolíková. Pripomenula otvorenie schôdze na podnet Smeru-SD, ktorej cieľom malo byť podľa nej útočiť na vyšetrovateľov, prokurátorov a ovplyvniť svedkov. Odmieta argument, že nie je čas na vyslovenie nedôvery vláde pre jej boj s korupciou a mafiou. Ak ide o veľké korupčné kauzy s dosahom k nominantom bývalých vlád, musia podľa nej demokratické sily vyhrať aj ďalšie voľby. „Neslušný a nezodpovedný spôsob vládnutia súčasnej vlády naháňa opačných voličov k volebným urnám,“ vyhlásila.

Pri vytrácaní sa protikorupčného charakteru vlády argumentuje reformou súdnej mapy. Tvrdí, že súčasný minister sa do nej pokúsil dostať zmeny, ktoré šli proti jej podstate. Podotkla, že už pri prijímaní pôvodnej reformy sa prejavila malosť a nezáujem o skutočnú reformu v podobe lokálnych záujmov poslancov. „Osobitným príkladom je zachovanie malého súdu v Starej Ľubovni, ktorý nespĺňa nič z reformy,“ poznamenala. Dodala, že ak by poslanci hnutia OĽANO zahlasovali za zmeny na prokuratúre a zmeny paragrafu 363, generálny prokurátor by už nemal priestor zasahovať do konaní v korupčných kauzách pred podaním obžaloby.

Menšinový kabinet navyše podľa nej kráča po nebezpečnej ceste, pretože legitimizuje rokovania s extrémistami a zo spolupráce s nimi robí prijateľnú bežnú vec. „Toto je vážna hrozba pre štát, toto je vážna hrozba pre demokraciu,“ podčiarkla.

Pýta sa tiež, ako majú byť konštruktívnou opozíciou, keď im vláda nedáva priestor na korekciu jej zlých nápadov. Vláda podľa nej vedela o kríze v krajine a vystavila Slovensko neistote menšinovej vlády. „Upínanie sa na jedno funkčné obdobie je veľkou chybou. Nestačí nám niekoľkomesačné obdobie ani rok. Potrebujeme mať takú vládu, ktorá dá šancu ľuďom uveriť, že v ďalších voľbách boj za očistu od korupcie dáva zmysel a že sa to dá robiť slušne a zodpovedne. Preto podávame tento návrh,“ dodala.

Gábor Grendel (OĽANO) pripomenul, že Kolíková bola ministerkou spravodlivosti a pýta sa, koľkokrát predložila na vládu zmenu paragrafu 363. „Boli ste ministerkou spravodlivosti, mali ste tú kompetenciu. Ten zákon spadal do vášho portfólia,“ poznamenal. Mrzí ho nesplnenie záväzku z vládneho programu na úpravu tohto paragrafu. Poukázal však na to, že v tomto parlamente a jeho zložení sa na zmenu nenájde väčšina. Pýta sa Kolíkovej, s kým chce v ďalšej vláde tento paragraf upraviť, či s poslancami z Hlasu-SD, ktorí sa s SaS podpísali pod zvolanie mimoriadnej schôdze.

Do diskusie k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde je prihlásených po Kolíkovej ešte 13 poslancov písomne, po nich sa môžu prihlásiť aj ústne.