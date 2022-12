Video: Muž chcel kradnúť v predajni mobilov, z jeho trapasu sa smeje celý svet

Neúspešný zlodej si sa pokúsil utiecť s mobilnými telefónmi v hodnote 1 600 libier, ale nepodarilo sa mu ujsť z obchodu. Zábery jeho pokusu o lúpež sa rýchlo rozšírili na sociálnych sieťach a pobavili ľudí po celom svete.

Mladý muž sa pokúsil utiecť z obchodu s telefónmi v Dewsbury v západnom Yorkshire, pričom v ruke držal dva telefóny. Personál však zamknul dvere predajne v momente, keď muž vošiel dnu. Keď si uvedomil, že je v pasci, začal nadávať a vrátil telefóny, pričom tvrdil, že to bol nápad jeho kamaráta.

Rozhodli sa, že muža pustia z predajne, pretože sa obávali, že by mohol byť násilný alebo spôsobiť škodu v obchode. Majiteľ obchodu Afzal Adam zavolal políciu, ktorá však povedala, že to nie je priorita, keďže muž v skutočnosti nič neukradol.

Afzal pre swns.com uviedol, že vo svojom obchode ešte v roku 2020 nainštaloval mechanizmus, ktorý umožňuje zamestnancom zamknúť dvere spoza pultu. Stálo ho to približne 250 libier, čo sa nakoniec oplatilo. „Ušiel by s tovarom v hodnote 1 600 libier, takže mechanizmus sa zaplatil sám,” uviedol Afzal.

Video z pokusu o krádež poslal do rodinnej skupiny Whatsapp, kde ho potom zdieľali na Facebooku v nádeji, že muža identifikujú, a okamžite sa začalo šíriť. Afzal opísal, že odozva bola ohromujúca a prevažne pozitívna.

„Niektorí ľudia sa pýtali ‚Prečo ste ho nezbili?‘, ale my by sme to nikdy neurobili. „Dúfam, že som ľuďom ukázal, čo je ľudskosť,” uviedol Afzal s tým, že ak by muža zbili, bol by to len ďalší príbeh násilia. Ľudia podľa neho robia tieto veci z nejakého dôvodu, napríklad, že sú z chudobných pomerov. "Ak ste láskaví a podporujete ľudí, boli by ste prekvapení, čo z toho vzíde," dodal.