Video: V nemocnici zasahovala protiteroristická polícia

Mikulášske balíčky rozdávali deťom v Poľsku tento týždeň aj príslušníci poľskej protiteroristickej polície. V nemocnici v meste Rzeszów sa policajti k malým pacientom spustili po lanách zo strechy a do izieb vošli cez okná. Píše o tom vo štvrtok agentúra Reuters.

They put on Santa Claus hats and climbed down the walls of the hospital. Police commandos brought Christmas presents to the pediatric departments of the Clinical Hospital No. 2 in Rzeszów.