Krčméry a Jukl sú v komikse, výstavu nenápadných hrdinov otvorili v Bratislave

Zorganizovalo ju občianske združenie Nenápadní hrdinovia s cieľom pripomínať ľudí, ktorí boli v čase totality statoční a prinášali obete.

„Už v minulosti sme urobili 40-stranovú brožúru s krátkym komiksom o Silvestrovi Krčmérym, pred rokmi sme začali pracovať aj na komikse o Vladimírovi Juklovi, z rôznych dôvodov sa to ešte nepodarilo, ale v čase hľadania konceptu sme dospeli k názoru, že by bola vhodná aj komiksová výstava o týchto dvoch osobnostiach,“ povedal pre TASR predseda OZ Nenápadní hrdinovia, historik a publicista František Neupauer.

Komiksová výstava prináša životný príbeh Krčméryho a Jukla na tridsiatke panelov. Komiksy vytvorila pedagogička a výtvarníčka Martina Frajštáková, autorom námetu tvorby výstavy formou komiksu aj textov je Neupauer. Historik priznáva, že formu komiksu, ktorý príbehmi superhrdinov obdarených nadprirodzenými schopnosťami oslovuje najmä mladých, si autori výstavy zvolili práve so zámerom zaujať mladú generáciu. „Naši dvaja hrdinovia síce nemajú schopnosti nadprirodzené, ale možno ešte väčšiu úctu si zasluhuje, čo dokázali schopnosťami normálnych ľudí,“ prízvukuje Neupauer.

Ako dodal, o výstavu je záujem a bude putovať po školách po celom Slovensku. „Možno sa dostane aj do zahraničia, pracujeme na anglickej verzii,“ uzavrel Neupauer, ktorý výstavný priestor vďaka spolupráci so Slovenským národným múzeom (SNM) obohatil o vitríny so vzácnymi artefaktami zo života Krčméryho a Jukla od členov Spoločenstva Fatima, ktoré obaja založili v roku 1974.

Súčasťou výstavy, ktorá vznikala dva roky, nie je len komiks, ale tiež diela výtvarníčky a pedagogičky Janky Gallikovej, básne Františka Neupauera a prírodné aranžmány a intermediálne diela Márie Bednárovej.

Výstava potrvá do 22. decembra.