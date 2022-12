Boris Kollár obvinil Sulíka z tajných rokovaní s Kotlebom

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) označil SaS za farizejov, pokrytcov a "naslovovzatých odborníkov" na rozbíjanie vlád. Urobil tak počas diskusie k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde, ktorý predložila práve SaS. Kollár odmietol ich dôvody na pád vlády, najmä to, že kabinet nedokáže pomôcť nízkopríjmovým skupinám obyvateľov. Dodal, že každého poslanca v NR SR považuje za legitímne zvoleného občanmi a dokáže rokovať so všetkými.

„Kto vo vláde bojoval za zrušenie 13. dôchodkov? No vy, SaS. Kto neustále bojoval na vláde a koaličnej rade, aby sa zrušili vlaky zadarmo pre dôchodcov a študentov? Kto bojoval za zrušenie obedov zadarmo? Vy, SaS. A teraz nám vyčítate, že sme málo pomáhali?“ uviedol. Podotkol tiež, že liberáli vláde vyčítali aj prorodinný balíček. Vyhlásil, že ho schválili aj s poslancami z mimoparlamentnej strany Život a že sa za to nehanbí. „Ale strana SaS nemá hanbu nám to vyčítať a s nimi povaliť vládu, čo ste to za farizeji,“ kričal na poslancov z SaS. Vyčítal im, že vládu kritizujú za hlasovania s „fašistami“, no teraz ich hlasy potrebujú. „Počítate s každým jedným hlasom ĽSNS, s každým jedným hlasom Republiky,“ uviedol. Lídrovi SaS Richardovi Sulíkovi povedal, aby sa pozrel do zrkadla a obvinil ho z tajných rokovaní s Marianom Kotlebom (ĽSNS).

Podotkol tiež, že ak by v akejkoľvek krajine potrebovali povaliť vládu, napríklad v Rusku, Číne či Severnej Kórei, môžu si na to pozvať SaS. „Nášho majstra Richarda Sulíka a stranu SaS ako stranu osvedčených rozbíjačov vlád. Ste strana na toto naslovovzatých odborníkov. Kde prídete, do ktorejkoľvek vlády, tú dokážete do jedného, dvoch rokov povaliť,“ vyhlásil.

Poukázal aj na argument SaS, že vláda rezignovala na boj s korupciou a mafiánskym štátom. Pripomenul, že návrh na zvolanie schôdze podpísali aj poslanci z mimoparlamentného Hlasu-SD. Spýtal sa ich preto, či závidia obvinenie svojmu straníckemu kolegovi Petrovi Žigovi a či by teda mali byť obvinení aj ďalší z nich.

„Boris, vieš, to je tak, v opozícii si partnerov nevyberáš. Aj preto sme jasne povedali, že nebudeme s nikým rokovať o tom, aby hlasoval za pád vlády, každý nech sa rozhodne, ako chce,“ reagoval Sulík s tým, že sa zariadia podľa výsledku hlasovania. Priznal, že v roku 2009 sa stretol s Kotlebom, no nič mu nesľuboval.

Jana Bittó Cigániková (SaS) podotkla, že nielen poslanec Žiga čelí obvineniu, ale aj Monika Kavecká (OĽANO), Martin Borguľa či Patrick Linhart (obaja Sme rodina). Zároveň podčiarkla, že SaS nepočíta so žiadnym hlasom nezaradených poslancov a ráta s tým, že sa každý vyfarbí, či podporuje „tento bordel“. Zároveň obvinila Kollára, že sa stretáva s exšéfom Penty Jaroslavom Haščákom v Borguľovom hoteli.

György Gyimesi (OĽANO) označil Sulíka za politického diletanta a amatéra. „Richard Sulík je profesionálny deformátor všetkého, čoho sa dotkne. Je to kyselina sulíková, ktorá rozloží všetko, na čo položí svoju ruku,“ povedal s tým, že to robí primitívnym spôsobom, klamstvami a prevracaním kabátov.