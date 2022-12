Južná Kórea začne vyšetrovať nelegálne adopcie detí do zahraničia

Tie majú podozrenie, že dokumenty o ich pôvode boli počas vlny "vývozu detí" z tejto ázijskej krajiny v druhej polovici 20. storočia sfalšované alebo zakamuflované. Správa je prevzatá z denníka The Guardian.

Mohlo by ísť o doposiaľ najrozsiahlejšie vyšetrovanie adopcií juhokórejských detí do zahraničia.

Adoptovaní Juhokórejci sú podľa odhadov najväčšou skupinou adoptovaných osôb na svete. Počas uplynulých 60 rokov bolo 600.000 detí z Južnej Kórey — najmä dievčat — osvojených v zahraničí. Väčšina z nich sa dostala do rodín v Spojených štátoch a Európe.

Komisia sa rozhodla preskúmať prípady 34 adoptovaných detí, ktoré sa v rokoch 1960 – 1990 dostali do Dánska, Nórska, Holandska, Nemecka, Belgicka a USA. Tieto medzičasom dospelé osoby tvrdia, že ich úrady nezákonne odobrali biologickým rodičom a požili pritom falošné dokumenty či podplácanie.

Počas obdobia, keď boli deti odoberané z rodín, sa vo vláde v Južnej Kórei vystriedalo niekoľko zástupcov armády, ktorí adopcie považovali za prostriedok na prehĺbenie vzťahov s demokratickým Západom a zároveň na zníženie počtu obyvateľov, o ktorých bolo potrebné sa starať — nechcené deti, potomkov slobodných matiek či siroty.

Južná Kórea bola krajinou, kde bola propagácia adopcií presadzovaná zákonmi. To umožnilo adopčným agentúram, aby s cieľom získať čo najviac peňazí manipulovali so záznamami detí. Pri väčšine detí adoptovaných do zahraničia bolo totiž uvedené, že ich objavili na ulici ako siroty, čo adopčný proces značne uľahčilo.

Adoptované osoby teraz žiadajú, aby komisia riadne prešetrila agentúry, ktoré falšovali dokumenty a vykonávali adopcie aj bez súhlasu rodín detí.