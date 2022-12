Na vyslovenie nedôvery vláde treba minimálne 76 poslancov

Poukázal publicista Juraj Hrabko.

Ak vláda hlasovanie ustojí, opozícia môže iniciovať hlasovanie o nedôvere vláde znovu. „Nový návrh na vyslovenie nedôvery vláde môžete dávať aj každý týždeň, pokiaľ vám neprejde. Ale pokiaľ sa nenazbiera 76 hlasov za pád vlády, všetko ostáva ako doteraz,“ poznamenal.

Ak by bola vláde vyslovená nedôvera, parlament stratí kontrolu nad vládnym kabinetom a iniciatívu prevezme prezidentka Zuzana Čaputová, ktoré má podľa Hrabka viacero možností riešenia situácie. Za najpravdepodobnejší scenár považuje ten, že by dočasným vedením štátu poverila aktuálny kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) a súčasne začala rozhovory o ďalšom postupe s politickými stranami. „Politická kultúra velí, že rozhodnutie parlamentu treba naplniť čo najskôr a prezidentka nemá veľký odôvodnený manipulačný priestor na to, aby výkon rozhodnutia parlamentu odkladala,“ povedal.

Hrabko nepredpokladá, že by sa na Slovensku opakoval prípad z Českej republiky, kde podobnú vládnu krízu riešil pred niekoľkými rokmi prezident Miloš Zeman. "Podľa môjho názoru bol veľmi kreatívny, keď udržiaval vládu napriek tomu, že v parlamente preukázateľne vznikla iná väčšina, poznamenal Hrabko. Dodal, že v prípade vyslovenia nedôvery vláde je jedným z pravdepodobných smerov politického vývoja cesta k predčasným parlamentným voľbám.

Tak, ako je možné opakovane žiadať o zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu s cieľom odvolania vlády, sa podľa Hrabka dá opakovane predkladať aj návrh zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. Pripomenul, že hoci je rozprava k návrhu už ukončená, je viacero spôsobov, ako doň v prípade politickej vôle a dohody doplniť zmeny. Ozrejmil, že to možno urobiť ešte pred aktuálnym hlasovaním alebo rozpočet zamietnuť a predložiť ho znova s už zapracovanými zmenami.