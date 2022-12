Kažimír: Takáto inflácia nie je dôvodom na spomalenie zvyšovania úrokov ECB

Uviedol to guvernér Slovenskej národnej banky (NBS) a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Peter Kažimír v rozhovore pre agentúru Bloomberg.

Kažimír naznačil tiež, že na budúci týždeň podporí zvýšenie úrokových sadzieb ECB o 75 bázických bodov, čo by bolo už tretíkrát po sebe. Dokonca aj po tom, ako sa inflácia v menovom bloku po prvý raz za 1,5 roka spomalila.

Hoci novembrové spomalenie inflácie v eurozóne na 10 % je vítaná správa, je priskoro vyhlásiť, že to najhoršie z bezprecedentného rastu cien v regióne je za nami, uviedol Kažimír v rozhovore. Vzhľadom na to, že akákoľvek recesia v eurozóne bude mať pravdepodobne krátke trvanie a inflácia zostane nad 2-percentným cieľom ECB aj v roku 2025, predstavitelia banky by podľa neho mali rýchlo zvýšiť sadzby na úroveň, ktorá brzdí hospodársku aktivitu.

„Minulý mesiac to bolo príjemné číslo, ale obávam sa, že na oslavu vrcholu inflácie by bolo príliš skoro,“ povedal Kažimír v stredu (7. 12.) v Bratislave. „Nebolo by správne spomaľovať sprísňovanie menovej politiky pre jediné lepšie inflačné číslo. Stále vidím veľa dôvodov, prečo pokračovať v nastavenom tempe sprísňovania politiky.“

Jeho slová patria medzi najsilnejšie na podporu ďalšieho rázneho zvýšenia nákladov na pôžičky na zasadnutí ECB 14. až 15. decembra. Ale narastajú aj očakávania, že ECB zmierni svoje nedávne tempo zvyšovania úrokov zo 75 na 50 bázických bodov.

Napriek spomaleniu zostáva totiž inflácia v 19-člennej eurozóne päťnásobne vyššia než je cieľ ECB na úrovni 2 %. Kažimír, jeden z tzv. jastrabov, teda stúpencov tvrdej politiky, zaznamenal na Slovensku rast spotrebiteľských cien o rekordných 14,5 %.

Deň pred začiatkom tzv. obdobia bez komentárov pred zasadnutím ECB, na ktorom sa bude rozhodovať o úrokoch, Kažimír skonštatoval, že na Slovensku stále chýbajú robotníci a ekonomika je odolnejšia, než sa pôvodne predpokladalo. Pokles hospodárstva eurozóny na pozadí rastúcich nákladov na energie sa pravdepodobne ukáže ako „technická a krátkodobá recesia,“ vyhlásil.

„To je jeden z dôvodov, prečo by sme mali mať odvahu urobiť ďalší krok podobnej veľkosti,“ povedal Kažimír. „Uprednostnil by som krok, ktorý by nás posunul do fázy reštriktívnej politiky spôsobom, ktorý by bol relatívne bezbolestný.“

Nové ekonomické projekcie ECB, ktoré zverejní na budúci týždeň, ponúknu jej prvý pohľad na rok 2025, pričom Kažimír očakáva, že inflácia sa priblíži k cieľu, ale bude stále nad ním.

Okrem úrokových sadzieb budú predstavitelia banky diskutovať aj o tom, ako sa začať zbavovať dlhopisov v hodnote zhruba 5 biliónov eur nakúpených v predchádzajúcich rokoch v rámci stimulov na podporu ekonomiky. Tento proces je známy ako kvantitatívne sprísňovanie (quantitative tightening, QT).

„QT je nevyhnutné, nemyslím si, že sú nejaké pochybnosti, že k tomu dôjde,“ povedal Kažimír. V reakcii na komentáre niektorých svojich kolegov vyzval na znižovanie súvahy „transparentným a postupným spôsobom“, aby sa zabezpečilo, že „je predvídateľné a nezvýši neistotu na trhu“.

Kažimír, ktorý vedie NBS od roku 2019 a predtým bol ministrom financií, v súčasnosti čelí obvineniam z podplácania. Predchádzajúce obvinenia boli začiatkom tohto roka zrušené. Kažimír zopakoval, že akékoľvek previnenie odmieta a nepochybuje o tom, že dokáže svoju nevinu.