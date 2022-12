Matovič sa neobáva prípadného súdneho sporu so Slovnaftom

Argumentoval nariadením Rady (EÚ) a porovnateľnou sadzbou navrhovanou v ďalších krajinách Únie. Slovnaft bude mať napriek odvodu do štátneho rozpočtu zisk okolo štvrť miliardy eur, povedal v stredu po rokovaní vlády minister.

„Každý, kto má pocit v právnom štáte, že boli porušené jeho práva, môže sa obrátiť na orgány, ktoré rozhodnú. My sa vôbec neobávame, že by Slovnaft akýmkoľvek spôsobom v tejto veci uspel,“ povedal Matovič. Možné napadnutie výšky solidárneho príspevku na medzinárodnom arbitrážnom súde v utorok (6. 12.) avizoval generálny riaditeľ Slovnaftu Oszkár Világi.

Matovič zdôraznil, že nariadenie EÚ hovorí o minimálnej dani 33 % a výšku sadzby necháva na jednotlivých štátoch. Vláda posunula do parlamentu návrh zákona, ktorým majú rafinérie, ale aj firmy podnikajúce v odvetviach ropy, zemného plynu a uhlia, odviesť do štátneho rozpočtu 70 % zisku presahujúceho 120 % priemerného zisku za posledné štyri roky. „Sú krajiny, ktoré idú s nižšou sadzbou, Česká republika 60 %, sú krajiny, ktoré idú s vyššou sadzbou - ako Írsko 75 %. My sme medzi nimi, myslím si, že je to fér,“ povedal Matovič.

Slovnaft bude mať podľa ministra v tomto roku aj po zaplatení solidárneho príspevku oproti iným rokom približne o štvrť miliardy vyšší zisk. Minister dodal, že pôvodne sa pri sadzbe príspevku diskutovalo aj o výške 90 % a nevylúčil, že v pléne parlamentu môže pri schvaľovaní zákona takýto návrh prísť.