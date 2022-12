Riaditeľ bardejovskej nemocnice Marián Petko dostal podmienku a finančný trest

„Súd uznal vinu za žalované korupčné trestné činy u všetkých obžalovaných a vzhľadom na to, že trestné konanie bez zavinenia obžalovaných trvalo neúmerne dlho, uložil im diferencované podmienečné tresty odňatia slobody a peňažné tresty,“ konštatovala v stredu pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Bednáriková.

Marián Petko dostal dva roky s podmienečným odkladom na tri roky a finančný trest 15.000 eur. Rozhodnutie nie je právoplatné. Šéf nemocnice ešte na začiatku procesu tvrdil, že je nevinný a verí, že to súdne konanie preukáže, pretože žiadne úplatky nebral.

Obžaloba sa týkala zločinu prijímania úplatku, legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestného činu podplácania a poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podľa nej obžalovaní mali v súvislosti so zákazkami v rokoch 2005 až 2009 prijímať úplatky, a to aj vo forme stavebných prác či materiálov na nehnuteľnostiach. Firmám mali za to zabezpečiť stavebné zákazky v nemocnici. Išlo o 13 rokov starý prípad a celkové škody sa mali vyšplhať na viac ako 621.000 eur.