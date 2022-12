Lipavský: Kontroly sú citlivá otázka, urobili sme kompromisné rozhodnutie

Povedal to po rokovaní českého kabinetu minister zahraničných vecí Jan Lipavský v súvislosti s predĺžením kontrol na česko-slovenských hraniciach, ktoré schválila vláda. Pri rozhodovaní o ich predĺžení zvolili podľa jeho slov kompromisné riešenie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Sme veľmi vnímaví aj k vnútropolitickej situácii na Slovensku a verím, že tie kontroly, ktoré fakticky prispeli k tomu, že čísla (nelegálnych migrantov v Česku) išli razantne dole, nebudú trvať dlhšie, než je potrebné,“ povedal Lipavský.

O situácii v utorok v Bratislave hovoril so slovenským ministrom Rastislavom Káčerom. „Je to citlivá otázka,“ poznamenal. „Musíme sa rozprávať celoeurópsky a hľadať spoločné riešenia. To nie je záležitosť medzi Českom a Slovenskom,“ dodal šéf českej diplomacie.

Český minister vnútra Vít Rakušan avizoval, že kontroly na hraniciach chce predĺžiť o ďalších 30 dní, teda do 11. januára. V utorok to komentoval slovami, že predĺženie o ďalší mesiac považuje za nevyhnutné. Minister sociálnych vecí a rodiny Marian Jurečka v stredu uviedol, že kontroly predĺžili na kratšie obdobie z dôvodu zlepšenia situácie a tiež pre kroky slovenskej strany.

„Vnímame kroky, ktoré začala robiť aj slovenská vláda. Vnímame spoločné aktivity, ktoré robí aj za prispenia našich príslušníkov bezpečnostných zborov v spolupráci s ďalšími krajinami,“ spresnil dôvody rozhodnutia vlády Jurečka.

Prílev migrantov do Česka sa podľa jeho slov znižuje. „Uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať počas zimného obdobia, keďže všeobecne s príchodom zimy klesajú migračné tlaky,“ uviedol minister a dodal, že ďalšie predĺženie kontrol nevylúčili.

„Ak by situácia ukazovala, že dochádza k zmene a že migračný tlak silnie, sme pripravení tie opatrenia znovu aktivovať,“ dodal Jurečka.

Kontroly na česko-slovenských hraniciach sú od 29. septembra. Odvtedy česká polícia zadržala viac než 9100 nelegálnych migrantov a 130 prevádzačov. V stredu česká vláda rozhodla o ich predĺžení o 14 dní.