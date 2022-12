Kuleba: Podmienkou mierových rokovaní je stiahnutie ruských síl z Ukrajiny

Rusko by sa muselo vzdať svojich vojnových plánov a stiahnuť svoje sily z územia Ukrajiny. Správa je prevzatá zo stanice Sky News.

„Na to, aby sa skončila vojna na Ukrajine, je nutné urobiť dve veci. (Po prvé), musí sa zmeniť názor v Kremli... Moskva sa musí vzdať svojich vojnových plánov a zmeniť svoj postoj z podnecovania k vojne na mierové myslenie,“ zdôraznil Kuleba v utorkovom rozhovore pre indickú spravodajskú stanicu NDTV.

„Po druhé, Rusko musí stiahnuť svoje sily z celého územia Ukrajiny,“ dodal s tým, že splnenie týchto podmienok by predstavovalo východiskový bod, ktorý by umožnil začať rokovania o ukončení vojny.

K takejto nevyhnutnej zmene ruských postojov by podľa Kulebu mohli dopomôcť svetové mocnosti, akou je aj India.

Stanica Sky News pripomenula, že niektorí komentátori navrhujú, aby sa Ukrajina v záujme mieru zriekla časti svojho územia v prospech Ruska. Kyjev a a jeho hlavní spojenci - vrátane Británie a Spojených štátov - však takéto návrhy odmietajú s tým, že ak by Moskva v tejto vojne zvíťazila, povzbudilo by ju to do ďalších agresií.

Rusko 30. septembra v rozpore s medzinárodným právom anektovalo časť Záporožskej a Chersonskej oblasti, ako aj Doneckú a Luhanskú oblasť. V roku 2014 Moskva rovnako nelegálne anektovala Krymský polostrov.