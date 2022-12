Túto chybu pri praní obliečok neopakujte! Ako vyzerá správny postup?

Jednou z hlavných nevýhod bielych posteľných obliečok je rýchlosť, akou prichádzajú o čistú bielu farbu. Okrem viditeľných škvŕn im totiž viac ako iným hrozí, že rýchlo zožltnú alebo zošedivejú.

So zmenou pôvodnej farby bielych obliečok si neporadí ani klasické pranie, a tak sa ako najpohotovešie riešenie ponúka chemické bielidlo. To samé osebe nepredstavuje žiadnu hrozbu, no treba ho vedieť správne použiť.

Žlté škvrny na bielych obliečkach

Typické žlté škvrny môžu vzniknúť následkom niekoľkých problémových zložiek. Ide napríklad o nahromadený pot, telesný maz a odumreté bunky pokožky. Škody minimalizujete častým praním obliečok a pravidelným sprchovaním pred spaním.

Ak vám nezostal čas na prevenciu a na obliečkach vám už svietia nevzhľadné škvrny, na výber máte niekoľko riešení. Pri výbere toho správneho zvážte svoju toleranciu na chemikálie, jemnosť obliečok a zažratosť a rozsah škvŕn.

Sóda poslúži lepšie ako prášok

Sóda bikarbóna sa často spomína ako vhodné a neagresívne čistidlo matracov, ale hodí sa aj pri čistení posteľných obliečok, pretože na rozdiel od pracieho prášku nezosvetľuje škvrny, ale ich rozkladá. Je preto vhodná na čistenie všetkých obliečok, ktoré možno prať v práčke. Stačí pridať asi 100 gramov sódy priamo do bubna a spustiť bežný prací cyklus.

Bielidlo treba vedieť správne použiť

Protivné fľaky najlepšie odstráni bielidlo. Pri náhlom použití na zašpinené obliečky ale môže v kombinácii s telesným mazom a odumretými bunkami pokožky spustiť reakciu, ktorá ešte viac prehĺbi škvrny, ktorých sa chcete zbaviť.

Ak pri praní chcete použiť bielidlo, operte bielizeň najprv klasickým pracím prostriedkom a následne spustite nový prací cyklus s použitím polovičnej dávky uzáveru bielidla.

Ocot ako prirodzený odstraňovač škvŕn

Biely ocot sa používa na odstránenie rôznych druhov škvŕn, a na jeho účinky sa môžete spoľahnúť aj pri bielych obliečkach. Do štyroch litrov vody nalejte asi šálku octu, a do tejto zmesi ponorte obliečky. Nechajte ich niekoľko hodín namočené, a potom ich štandardne vyperte.

Citrónová šťava

Kyselina citrónová pôsobí ako prirodzený bieliaci činiteľ, takže pri praní bielych obliečok môžete vyžmýkať do aviváže polku citróna. Okrem čistejšieho vzhľadu tým dodáte obliečkam aj príjemnú citrusovú vôňu.