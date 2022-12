Viskupič chce znížiť DPH pre gastro na rok, Matovič hrozí stiahnutím zákona

Ak by takýto pozmeňujúci návrh v pléne prešiel, minister financií avizoval, že stiahne celý návrh zákona a DPH tak nebude znížená pre športoviská a gastro ani na tri mesiace. Odôvodnil to chýbajúcimi dodatočnými zdrojmi.

Na webe Národnej rady (NR) SR je už zverejnený pozmeňujúci návrh poslanca Karola Kučeru (OĽANO) k vládnej novele zákona o DPH, ktorý hovorí o trojmesačnom znížení DPH na 10 %, a to nielen na lanovky či vleky, ale aj na reštauračné a stravovacie služby.

„Zimné športoviská majú počas tých troch mesiacov gro svojej ročnej činnosti, takže tam tie tri mesiace dávajú zmysel,“ skonštatoval Viskupič s tým, že gastro je v inej situácii a len tri mesiace tomuto sektoru nepomôžu. Navrhol preto zníženie DPH pre gastro na celý rok 2023.

Matovič následne vyzval plénum na zodpovedné správanie voči verejným financiám. „Zatiaľ neboli prijaté žiadne nové zdroje do našich verejných financií, zatiaľ toto plénum neprijalo žiadne zvýšenie iných daní, z ktorých by sme mohli rozdávať. Čiže v prípade, ak tento pozmeňujúci návrh prejde, sťahujem celý návrh zákona. To znamená nebude znížená DPH v športoviskách a v gastre ani na tri mesiace,“ upozornil.

Poslanci by mali rozhodnúť o znížení DPH pre gastro či športoviská až popoludní. Od 17.00 h by mali pokračovať v diskusii k zmenám v návrhu v rámci tretieho čítania. Následne by o ňom mohli hlasovať. Rozhodnúť by mali zákonodarcovia aj o ďalších prerokovaných bodoch, ktoré nestihli odhlasovať v dopoludňajšom bloku.

Počas prestávky od 13.00 h do 14.00 h majú rokovať viaceré výbory. Následne by malo plénum od 14.00 h pokračovať v diskusii o správe generálneho prokurátora.