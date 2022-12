5 spôsobov, ako vylepšiť kávu o vitamíny a antioxidanty

Každodenná šálka kávy je pre mnohých samozrejmosťou, no príjem vitamínov už taký automatický nie je. Stačí to však len skombinovať. Pridajte zdravú dávku vitamínov, antioxidantov a výživných látok do svojej kávovej rutiny a uvarte si špeciálnu kávu. Výhody sú bohaté – od zvýšenia nálady, energie a ochrany vášho srdca až po zlepšenie vášho sexuálneho života.

Škoricová posýpka pre zdravé srdce

Posypanie rannej šálky kávy škoricou vám dodá silnú a lahodnú dávku antioxidantov. Škorica sa používa ako korenie aj ako liečivo už tisíce rokov, píše healthline.com. Na konzumácia hľadajte cejlónsku škoricu, známu aj ako „pravá“ škorica. Hoci je túto odrodu o niečo ťažšie nájsť a je o niečo drahšia, je oveľa kvalitnejšia

Takto podávajte: Pridajte 1/2 lyžičky škorice do hotovej kávy alebo si kávu uvarte s 1 lyžičkou škorice primiešanej priamo do namletej kávy.

Zázvor na bolesť svalov

Nasypte si trochu zázvoru do kávy a získajte jemne pikantný, aromatický nápoj. Zázvor je už po stáročia bežne používaný na liečbu nevoľnosti. Obsahuje silný antioxidant a protizápalové zlúčeniny. Zázvor môže tiež znížiť bolesť svalov, znížiť hladinu cholesterolu a pomôcť pri trávení.

Takto podávajte: Zázvor pridajte priamo do kávy (až 1 lyžičku na šálku).

Dávka kurkumy na pomoc tráveniu

Ak často čítate články o zdraví, určite vám neunikli výhody kurkumy a možno ste jej silu vyskúšali na vlastnej koži. K jej výhodám patria silné antioxidačné a protizápalové vlastnosti. Táto sila antioxidantov podporuje detoxikáciu pečene, pomáha pri trávení a môže dokonca pomôcť pri liečbe depresie.

Takto podávajte: Pridajte trochu kurkumy do latté.

Maca na vyrovnanie hormónov

Koreň Maca sa tradične používa na zvýšenie plodnosti a v štúdii na potkanoch sa preukázalo, že má účinky na vyrovnávanie hormónov. Vedci tiež študovali vplyv na zvýšenie atletického výkonu, energetickej hladiny a sexuálnej túžby. Maca obsahuje viac ako 20 aminokyselín (vrátane ôsmich esenciálnych aminokyselín), 20 mastných kyselín vo voľnej forme a má vysoký obsah bielkovín a vitamínu C.

Takto podávajte: Pre optimálny zdravotný prínos sa odporúča pridať do kávy jednu lyžičku tohto prášku.

Kakao v úlohe antidepresíva a pre skvelú chuť

Čokoláda a káva - to je kombinácia! Keď k tomu pridáte zdravotné výhody surového kakaového prášku, bude to ešte lepšie. Táto superpotravina je jedným z najsilnejších antioxidantov a najvyšším rastlinným zdrojom železa. Je to dobré aj pre vaše srdce.

Protizápalové kakao znižuje krvný tlak, zvyšuje HDL cholesterol a znižuje LDL cholesterol. Jeho kognitívne výhody, zlepšenie nálady a antidepresívne vlastnosti robia kakao skvelým aj pre mozog.

Takto podávajte: Pridajte do kávy 1 polievkovú lyžičku kakaa.