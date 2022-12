Budajov plán na zonáciu národných parkov je veľmi ambiciózny, tvrdí exminister

Uviedol to exminister životného prostredia László Sólymos (Aliancia).

„Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) predstavil tri odborné návrhy zonácií, ktoré neboli ešte prerokované, ide najmä o PR ministra,“ povedal Sólymos. Ťažisko prác je podľa neho v rokovaniach a ich výsledkoch. Bude sledovať, či budú konečné návrhy v súlade so schválenou Envirostratégiou do roku 2030. „Podľa súčasných informácií to vyzerá, že nebudú,“ poznamenal Sólymos.

Tvrdí, že envirorezort pracuje na návrhoch zonácií už dlhé roky. Za Sólymosovho pôsobenia mal spracované odborné podklady k jednotlivým zonáciám a návrhy. „Naše národné parky potrebujú zonáciu, potrebujú jasné stanovenie pravidiel,“ skonštatoval exminister.

Prevodom vybraných štátnych pozemkov pod organizácie ochrany prírody sa situácia pre ministerstvo podľa Sólymosa zjednodušila. „Ostáva mi veriť, že ministerstvo túto výhodu využije a nepremrhá,“ podotkol.

Ministerstvo predstavilo zonáciu ďalších troch národných parkov - Veľkej Fatry, Slovenského krasu a Polonín. Na návrhy čakajú Tatranský národný park, Malá Fatra a Národný park Nízke Tatry. Vyhlásenie zonácií šiestich národných parkov má vláda vo svojom legislatívnom pláne úloh naplánované na december. Slovenský raj, Muránska planina a Pieniny zonáciu už majú.