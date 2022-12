Najviac zarábajú brigádnici v Bratislave

O brigády sa pritom nezaujímajú iba študenti, ale aj ľudia, ktorí prišli o prácu počas pandémie a kandidáti, ktorí si chcú prilepšiť v čase vysokej inflácie. Najviac brigád počas predvianočného obdobia je vo výrobe, realitách, technike, v logistike, ale aj v cestovnom ruchu a obchode či pomocných prácach. Najviac si dokážu zarobiť brigádnici v oblasti hlavného mesta, o niečo menej na východnom Slovensku. Informovala o tom manažérka komunikácie a vzťahov s verejnosťou pracovného portálu Kariéra.sk Katarína Tešla.

Doplnila, že mnohí zamestnávatelia najmä v októbri, novembri a decembri vyhľadávajú pomocnú pracovnú silu. „V rámci celoročných povolaní stúpa dopyt po pracovníkoch najmä pri pozíciách v oblasti distribúcie, prepravy, predaja a služieb zákazníkom,“ vymenúva Tešla.

Pribúdajú aj ponuky brigád, ktoré súvisia s blížiacimi sa sviatkami. Patria medzi ne napríklad pozície ako predajca vianočného sortimentu, kníhkupec, predajca živých stromčekov a kaprov, balič darčekov, vianočný operátor alebo pomocník na vianočných trhoch. Pri týchto pozíciách sa s brigádnikmi často počíta iba na vopred dohodnuté obdobie. Platy pri podobných ponukách však bývajú o niečo vyššie ako pri bežných brigádach.

„Najmä v predvianočnom období stúpa záujem zo strany zamestnávateľov o predajcov vianočnej pyrotechniky, práve pri tejto pozícii sme zaznamenali viac ako 50-% nárast,“ uviedla Tešla. Zaujímavý je aj predaj vianočných kaprov, veľký dopyt je po brigádnikoch na pomoc s balením tovaru a balíkov z e-shopov, vyhľadávaná je aj práca kuriérov a hľadaní sú aj predajcovia dekoračných ozdôb či vianočných stromčekov. Tiež pred Vianocami potrebujú firmy ľudí na inventúru tovaru, pomocné práce na klziská či do lyžiarskych stredísk, a to inštruktorov lyžovania, recepčných a pomoc do reštaurácií.

„Napriek vysokému záujmu vianočnú brigádu absolvovalo iba 25 % opýtaných,“ vyčíslila Tešla. Z prieskumu portálu tiež vyplýva, že 45 % respondentov si v predchádzajúcich rokoch muselo pred Vianocami privyrábať na vykrytie výdavkov spojených so sviatkami.

Čo sa týka ohodnotenia brigád v jednotlivých oblastiach, portál zaregistroval ponuky v priemysle, kde sa ohodnotenie nachádza na úrovni 8 eur za hodinu, vo výrobe 7 eur za hodinu a v cestovnom ruchu sú ponuky so zárobkom 6 eur za hodinu. „V Bratislavskom kraji sa výplata pohybuje od 5,50 do 7,50 eura za hodinu v hrubom,“ vyčíslila Tešla. Naopak, najmenej dostanú brigádnici v Prešovskom a Košickom kraji, kde sa hodinová mzda pohybuje medzi 4 až 5 eurami.