Jozef Mikloško poukazuje na situáciu 45 detí zo zbúranej bytovky v Michalovciach

V piatok (2. 12.) zvolal v Michalovciach pracovné rokovanie s cieľom riešiť situáciu detí. „Aktuálne je ubytovaných v školskej jedálni 13 rodín, z toho 45 detí. Žijú v jednej miestnosti bez paravánov, bez prístupu k teplej vode, majú k dispozícii prenosné lôžka, dva sporáky na varenie, nemajú žiadne stoly,“ informoval v pondelok TASR Úrad komisára pre deti.

K zrúteniu schodiska v bytovke došlo 23. augusta, k ujme na životoch ani na zdraví nedošlo. Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Z bytového domu sa muselo vysťahovať 21 rodín, celkovo išlo o 158 ľudí. Radnica uviedla, že pre obyvateľov zabezpečila prístrešie v priestoroch jedálne školy na Mlynskej ulici, teplú stravu i základnú hygienu. Ľudia z bytovky pritom nemali s mestom nájomné zmluvy.

Mikloško rodiny s deťmi osobne navštívil a vypočul si ich. Tí to podľa slov jedného z obyvateľov zvládajú vďaka pracovníkom z komunitného centra. „Áno, robili chybu, ničili bytovku, ale chcú sa napraviť, už nebudú robiť chyby, každý si bude platiť,“ uviedla jedna z obyvateliek.

Na pracovnom stretnutí sa zúčastnilo 14 zástupcov z rôznych inštitúcií. Medzi nimi bol primátor Miroslav Dufinec, poradcovia predsedu vlády pre cezhraničnú spoluprácu, regionálny rozvoj a pre marginalizované rómske komunity, prednostka okresného úradu, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Michalovciach aj zástupkyňa Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

„Pre rodiny s deťmi sa na stretnutí podarilo vyriešiť prístup k teplej vode, poskytnutie paravánov na vytvorenie aspoň minimálneho súkromia a taktiež priestory pre deti na učenie,“ uviedol Úrad komisára pre deti. Z dlhodobejšieho hľadiska sa diskutovalo hlavne o možnosti kontajnerového bývania pre tieto rodiny.

„Žijeme v ťažkej, zložitej situácii, kedy došlo k zrúteniu schodiska v bytovke a našlo sa provizórne riešenie. Oceňujem, že sa stretli všetci kompetentní za jedným stolom a hľadali spoločne riešenie situácie. Našli sme konkrétne formy pomoci, ktorými môžeme pomôcť hneď teraz, našli sme krátkodobé riešenia pre rodiny, ale taktiež sme hovorili o systémových riešeniach do budúcna,“ konštatoval Mikloško. Ďalšie stretnutie je plánované v januári.

Mesto Michalovce podľa radnice privítalo piatkové stretnutie. „Určite sme otvorení všetkým možnostiam. Najideálnejšie by bolo postaviť nový bytový dom, ale zatiaľ na to nemáme prostriedky,“ uviedla pre TASR vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry Mária Stričková. V prípade zverejnenia výzvy z nejakého programu by sa samospráva určite uchádzala o finančné zdroje. „Tí, ktorí boli postihnutí touto haváriou, budú nateraz stále ubytovaní v priestoroch jedálne s tým, že riešime ubytovanie formou unimobuniek alebo kontajnerov,“ povedala. Počet ľudí, ktorí ostávajú v priestoroch jedálne, sa pritom podľa nej už znížil zhruba o polovicu.