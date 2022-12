Váš pes môže byť na vás alergický. Takto to spoznáte

Alergie vedia byť nepríjemné, pretože vykazujú mnoho symptómov od hlavy až po päty. Psy môžu mať alergie na množstvo vecí, tak ako ľudia. Ale ak ľudia môžu byť alergickí na psy, môžu byť psy alergické na ľudí? Toto by ste mali vedieť.

Psy môžu byť podľa American Kennel Club alergické na určité potraviny, dráždivé látky a lieky, ako aj na environmentálne alergény, ako je peľ, roztoče, plesne a zvieraciu srsť. A áno, patrí sem aj ľudská koža.

Zrejme o tom počujete prvýkrát, no podľa Dr. Valerie Fadok, veterinárky AKC špecializujúcej sa na dermatológiu, na to existujú dobré dôvody. Hovorí, že testovanie psov na alergiu na ľudskú srst sa len nedávno stalo rutinnou súčasťou testov v ordináciách veterinárov. Druhý dôvod súvisí s blchami. Pred začiatkom deväťdesiatych rokov, keď sa účinné, moderné preventívne liečby proti blchám stali široko dostupnými, bolo oveľa menej bežné, že psy spávali v posteli so svojimi ľuďmi, píše lifehacker.com. Teraz, keď existuje vynikajúca ochrana proti blchám, psy trávia dlhší čas schúlené vedľa svojich ľudí, najmä v posteli, a sú vystavené ich koži, lupinám.

Takto spoznáte, že je na vás pes alergický

Príznaky alergie u psov sú do značnej miery rovnaké pre všetky alergény, takže ak sa u vášho psa vyskytne niektorý z nižšie uvedených, budete ho musieť vziať k veterinárovi na test, ktorý identifikuje príčinu.

Podľa AKC sú to tieto príznaky:

Škrabanie a olizovanie, najmä okolo slabín, konečníka, očí, uší, na papuli, labkách a podpazuší

Vlhké alebo holé miesta na koži, chrasty

Výtok z nosa a/alebo kýchanie

Vodnaté oči

Hnačka

Ak veterinár zistí, že váš pes je naozaj alergický na ľudskú “srsť”, porozpráva sa s vami aj o najlepších spôsoboch liečby alergií. V závislosti od typu a závažnosti alergickej reakcie môže veterinár odporučiť dlhodobejšie riešenia, ako sú alergické injekcie, alebo krátkodobé liečby, ako sú antihistaminikum alebo kortizónový krém na upokojenie pokožky.