​Video: Auto vrazilo do obchodu s ohňostrojmi. Manželský pár zachytil desivé následky

Obchody s pyrotechnikou sú ako časovaná bomba. Stačí zle namierená iskrička, a z celej predajne sa razom stane delostrelecká základňa ohrozujúca nielen predajcov a zákazníkov, ale aj okoloidúcich.

Jedna takáto predajňa umiestnená v meste West Melbourne na Floride prišla o ohňostroje za tisícky dolárov, hoci v momente ich výbuchu to nebolo to hlavné, čo svedkov zaujímalo. Do predajne vedľa cesty totiž vrazilo osobné auto, čo spustilo výbuch všetkých druhov pyrotechniky v regáloch.

Následky havárie vo videu zachytil manželský pár, ktorý sa v tom čase nachádzal na benzínovej pumpe niekoľko metrov od predajne. „Počuli sme náraz a všimli sme si, že do obchodu s ohňostrojmi vrazilo auto,“ uvádza autorka videa v popise. Záznam bol zverejnený na YouTube.

Žena podľa vlastných slov rýchlo zavolala na číslo 911, čo je americká obdoba európskej pohotovostnej linky 112, a následne nahrala ďalší priebeh na mobil. Viacerí používatelia jej v komentároch pripomenuli, že v danej situácii sa mala radšej ukryť v bezpečí, obzvlášť preto, že sa práve nachádzala na benzínke, ktorá reaguje citlivo na otvorený oheň.