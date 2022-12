​Video: Z tohto bankomatu by ste si vyberať nechceli. Súkromie mu vôbec nič nehovorí

Pri zadávaní pin kódu v bankomate sa odporúča zakryť číselník rukou, aby nik nemohol odpozorovať číselnú kombináciu. K základným bezpečnostným opatreniam patrí aj odstup medzi klientmi, vďaka čomu má každý právo na súkromie pri manipulácii so svojím bankovým kontom.

Bankomat umiestnený v meste Miami na Floride popiera všetky zvyklosti, aké sú známe v súvislosti s výberom hotovosti. Namiesto toho, aby čo najmenej upozorňoval na prebiehajúce transakcie, zhotoví snímku každého, kto doň vloží debetnú alebo kreditnú kartu, a fotografiu následne zobrazí na obrazovke nad displejom.

To zďaleka nie je všetko. Bankomat totiž následne zaradí fotografiu s klientom do poradia medzi ostatných v závislosti od toho, akú sumu má uloženú na účte.

This is a real ATM at Art Basel that puts your bank account balance & photo on a leaderboard for all to see pic.twitter.com/ZaZ7evp5Hc