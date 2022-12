Prezidentka: Neprahnem po úradníckej vláde, bolo by viac možností

Ak by došlo v parlamente k vysloveniu nedôvery vláde, prezidentka Zuzana Čaputová by bola povinná ju odvolať a poveriť nejakú vládu vedením krajiny. To, čo by nasledovalo, by podľa nej záviselo od vyjednávania s konkrétnymi politickými hráčmi v parlamente. Uviedla to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Zdôraznila, že po úradníckej vláde neprahne.

„Môžem dočasne poveriť aj vládu Eduarda Hegera (OĽANO), kým zostaví novú vládu, aby viedla krajinu. Potom nastupuje možnosť buď zostavenia vlády na profile aktuálneho parlamentu, ak sa tam nájde príslušná väčšina, alebo tzv. úradníckej vlády,“ uviedla k možnostiam, ak by došlo k pádu vlády.

Zdôraznila, že nie je snom ani túžbou žiadneho racionálne uvažujúceho prezidenta zostavovať úradnícku vládu. „Okrem vlastnej zodpovednosti nesiete zodpovednosť aj za exekutívu, takže môžem upokojiť všetkých, čo sa tohto modelu boja z toho hľadiska, že ja po ňom prahnem, naozaj to tak nie je,“ priblížila.