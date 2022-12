​Túto chybu pri varení cestovín nesmiete zopakovať. Zbytočne vás oberá o peniaze!

Cestoviny sú nepochybne jednou z potravín, ktorej príprava si nevyžaduje žiadne extrémne manévre. Jednoducho stačí vysypať vrecko do vriacej osolenej vody a počkať, kým zmäknú.

Jedna z najväčších talianskych značiek cestovín Barilla najnovšie upozorňuje, že takýto postup má len jednu chybičku krásy. Nejde pritom o zanedbateľný detail – ak ho napravíte, môže vám to ročne ušetriť desiatky eur na energiách.

Recept z kuchyne fyzika

Barilla zákazníkom radí, aby namiesto varenia cestovín vo vriacej vode vodu najprv priviedli k varu, následne do nej nasypali cestoviny, nechali povariť dve minúty a potom odstavili plameň. Stačí už len prikryť hrniec pokrývkou a nechať cestoviny, nech sa takto dovaria v stále horúcej vode.

Hoci ste o takomto spôsobe varenia cestovín možno ešte nepočuli, v kulinárskom svete nejde o žiadnu novinku. „Pasívne varenie“ je medzi kuchármi obľúbené aj preto, že redukuje množstvo vyprodukovaných emisií oxidu uhličitého až o 80 percent, uvádza portál Huffington Post.

Tvorcom jedinečnej techniky varenia je taliansky fyzik ocenený Nobelovou cenou Giorgio Parisi.

„Pasívne varenie je technika, ktorá sa začala používať v polovici 19. storočia,“ informuje Barilla v informačnom dokumente. „Celosvetovo sa vyprodukuje asi 16 miliónov ton cestovín, čo znamená, že denne sa servíruje zhruba 400 miliónov porcií. Ak by si väčšina ľudí osvojila základy pasívneho varenia, na planétu by to malo zásadný vplyv.“

Technika má aj svojich odporcov. Jedným z nich je taliansky šéfkuchár pôsobiaci v Londýne Francesco Mazzei, podľa ktorého je „úplne mylná“.

„Ak chcete šetriť energiu, uvarte si niečo iné,“ tvrdí Mazzei. „Za tri – štyri minúty viete pripraviť množstvo jedál. Prečo by ste takto znehodnocovali jeden z najúžasnejších receptov na svete? yorkshirský puding by som tiež nevaril v plynovej rúre.“

„Varenie cestovín má svoje pravidlá, ktorými sa treba riadiť. Mňa ich naučila moja mama, ja ich naučím svoje deti a ony ich odovzdajú ďalším generáciám,“ dodáva Mazzei.

Metódu si pri varení vyskúšal aj ďalší britský šéfkuchár talianskeho pôvodu Gennaro Contaldo, ktorý si ju však pochvaľuje. „Len by som dodal, že treba obmedziť čas čakania na niekoľko minút, aby boli dokonale 'al dente'. Ak to znamená, že ušetrím emisie CO2, určite som za,“ priznáva.