OSN: Krajiny sveta sa nezhodujú na cieľoch pripravovanej zmluvy o plastoch

Prvé kolo rokovaní o celosvetovej zmluve o plastovom odpade sa skončilo zhodou, že je potrebné ukončiť znečistenie plastmi. Pretrváva však nejednota v tom, či opatrenia majú byť globálne a povinné, alebo dobrovoľné a ponechané na rozhodnutí jednotlivých krajín. TASR informácie prevzala od agentúr Reuters a AFP.

Viac ako 2000 delegátov zo 160 krajín sa tento týždeň zišlo v meste Punta del Este v Uruguaji na prvom z plánovaných piatich zasadnutí Medzivládneho rokovacieho výboru (INC), ktorých cieľom je vypracovať prvú právne záväznú dohodu o znečistení plastmi do konca roku 2024.

Na rokovaniach proti sebe stála „koalícia vysokých ambícií“ zahŕňajúca členov Európskej únie, Švajčiarsko, Uruguaj či Ghanu proti krajinám ako Spojené štáty a Saudská Arábia, z ktorých pochádzajú najväčší výrobcovia plastov a petrochemických produktov.

Členovia OSN sa v marci dohodli na vytvorení zmluvy o riešení problému plastového odpadu. Rozchádzajú sa však v názoroch na zásadné otázky, napríklad v tom, či obmedziť výrobu plastov, postupne vyraďovať používanie ich jednotlivých druhov či celosvetovo harmonizovať pravidlá.

Koalícia vysokých ambícií žiada dohovor založený na povinných celosvetových opatreniach zahŕňajúcich obmedzenie produkcie. „Bez spoločného medzinárodného regulačného rámca nedokážeme riešiť globálnu a rastúcu výzvu plastového odpadu,“ uviedlo vo svojej pozícii Švajčiarsko.

Takýto postoj je v rozpore s prístupom založenom na záväzkoch jednotlivých krajín, aký presadzujú USA a Saudská Arábia. Washington podporuje dohovor podobný klimatickej Parížskej dohode, podľa ktorej si krajiny stanovujú vlastné ciele znižovania emisií skleníkových plynov a plány opatrení.

Zástupcovia priemyslu na rozhovoroch presviedčali o dôležitej úlohe plastov v každodennom živote s tým, že dohoda by mala riešiť odpad a recykláciu, nie opatrenia na zníženie výroby.

Podľa Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) sa celkový objem plastov v oceánoch za posledných päť rokov zvýšil o 50 percent, hoci jednotlivé krajiny zosilnili boj proti plastovému znečisteniu.

Odborníci odhadujú, že každú minútu do mora vysypú plastový odpad v objeme nákladového priestoru smetiarskeho auta. Predpokladá sa, že množstvo plastov, ktoré sa odstávajú do oceánov, sa do roku 2040 strojnásobí. Mikroplasty už boli nájdené v ľudskej krvi, pľúcach, slezine, obličkách a dokonca v tkanive ľudského plodu, pripomenula agentúra AFP.