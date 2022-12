Kuleba: Podozrivé balíky dostalo 17 ukrajinských veľvyslanectiev a konzulátov

„Začalo to s výbuchom na ukrajinskom veľvyslanectve v Španielsku. Ale to, čo nasledovalo po tomto výbuchu, bolo divnejšie a dokonca by som povedal, že to bolo choré,“ uviedol Kuleba.

Stredajší výbuch listovej bomby na ukrajinskom veľvyslanectve v španielskej metropole Madrid ľahko zranil pracovníka strážnej služby pred budovou veľvyslanectva. List bol určený ukrajinskému veľvyslancovi Serhijovi Pohoreľcevovi.

Okrem ukrajinskej ambasády doručili listové bomby v uplynulých dňoch aj na americké veľvyslanectvo v Madride, na španielske ministerstvo obrany, do zbrojárskej firmy v meste Zaragoza na severe Španielska a tiež na leteckú základňu Torrejón de Ardoz, odkiaľ sa odosielajú zbrane pre ukrajinskú armádu. Minulý týždeň dostal takúto zásielku aj španielsky premiér Pedro Sánchez.

Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko uviedol, že podozrivé balíky dostali aj ukrajinské veľvyslanectvá v Maďarsku, Holandsku, Poľsku, Chorvátsku a Taliansku. Obdobnú zásielku potvrdila aj ukrajinská ambasáda v Prahe.

K zaslaniu listových bômb sa zatiaľ nikto neprihlásil a španielske úrady nezverejnili informácie o potenciálnych podozrivých. „Cítim pokušenie rovno pomenovať Rusko, pretože v prvom rade si musíte odpovedať na otázku, komu to prospieva?“ reagoval šéf ukrajinskej diplomacie na otázku, kto podľa neho za zásielkami stojí.

„Možno je táto teroristická odpoveď ruskou reakciou na diplomatickú hrôzu, ktorú sme vytvorili pre Rusko na medzinárodnej scéne a takto sa snažia brániť, zatiaľ čo prehrávajú skutočné diplomatické bitky,“ dodal Kuleba.

Moskva poprela akúkoľvek zodpovednosť v spojitosti s rozoslaním podozrivých balíkov v Španielsku. Ruské veľvyslanectvo v Madride v stredu uviedlo, že „akékoľvek teroristické hrozby alebo činy, navyše namierené proti diplomatickým misiám, sú absolútne odsúdeniahodné“.