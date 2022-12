WHO vyzýva Čínu na ďalšie uvoľnenie proticovidových opatrení

Podľa riaditeľa WHO pre núdzové situácie Mikea Ryana by vlády jednotlivých krajín mali v boji proti pandémii brať do úvahy aj názor verejnosti.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok privítala prvé náznaky uvoľňovania takzvanej politiky nulového covidu v Číne a vyzvala tamojšie úrady, aby v tom pokračovali. Toto vyhlásenie WHO prišlo po rozsiahlych protestoch proti prísnym covidovým opatreniam v Číne, po ktorých tamojšie úrady reštrikcie o niečo zmiernili, informuje TASR na základe správy agentúry DPA. „Sme radi, že čínske orgány upravujú svoju súčasnú stratégiu a snažia sa opatrenia kalibrovať," povedal Ryan na tlačovej konferencii v Ženeve. „Naozaj by sme boli radi, aby k úpravám došlo a aby sa v nich pokračovalo," dodal. Podľa Ryana by bolo náročné zotrvávať pri politike nulového covidu vzhľadom na vysokú nákazlivosť koronavírusového variantu omikron. Od objavenia sa variantu omikron uplynul už rok a podľa šéfa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa má omikron už stovky subvariantov. Ako pokračoval, 90 percent ľudí vo svete je už chránených proti koronavírusu tým, že prekonali nákazu alebo boli zaočkovaní. Koniec pandémie sa teda blíži, „aj keď tam ešte nie sme", dodal šéf WHO.