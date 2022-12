V ukrajinskom meste Hostomeľ vandali vyrezali z múru jeden z Banksyho grafitov

K incidentu došlo v meste Hostomeľ v Kyjevskej oblasti, informovala v piatok britská stanica BBC s tým, že dielo bolo poškodené pred očami okoloidúcich, z ktorých žiaden nezasiahol.

Na ukradnutom diele, vytvorenom na žltej omietke domu, je vyobrazená žena oblečená v župane a s natáčkami na hlave, ktorá má na tvári plynovú masku a v ruke hasiaci prístroj. Obraz nanesený na omietku domu páchatelia vyrezali spolu so zatepľovacou izolačnou vrstvou.

In #Gostomel, vandals cut one of the works of the famous British artist #Banksy from the wall. The "art connoisseurs" have already been detained. pic.twitter.com/B8cFGugr0D