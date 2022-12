FOTO: Nebezpečný pohár vám môže poškodiť zdravie. Ak ho máte doma, nepoužívajte ho!

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečným výrobkom, tentoraz pred pohárom Drinking cup Natural collection s obsahom bambusových prísad. Krajinou jeho pôvodu je Čína. Do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá ho nahlásili v Českej republike. TASR o tom informoval Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ SR.

Foto: mzcr.cz

„Použitie bambusu a iných nepovolených rastlinných prísad v plastových materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami môže predstavovať riziko pre ľudské zdravie, ku ktorému môže dôjsť pri rýchlejšej degradácii niektorých plastov,“ priblížil Eliáš. Viesť to môže podľa neho k migrácii niektorých látok do potravín v množstvách, ktoré prekračujú povolené limity.

ÚVZ SR preto v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie uvedeného výrobku z trhu v SR. Keďže sa tento výrobok ešte môže nachádzať na slovenskom trhu, úrad odporúča spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a vrátili ich do miesta predaja.